이주배경 청소년 20여명에 진로 체험 기회 제공 경희사이버대학교·(사)이주민센터 친구와 MOU 연계

[헤럴드경제=강승연 기자] 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비㈜는 이주배경 청소년 20명을 대상으로 외식산업 진로 탐색을 위한 ‘기업탐방’ 프로그램을 진행했다고 24일 밝혔다.

이번 프로그램은 이주배경 청소년들이 외식산업 현장을 직접 체험하며 교촌이라는 브랜드와 외식업 전반에 대한 이해를 높이고, 진로 방향을 모색할 수 있도록 마련됐다.

전날 교촌 판교 사옥에서 진행된 행사에는 서울시글로벌청소년교육센터와 사단법인 이주민센터 친구가 함께 했다. 프로그램은 브랜드 철학 소개, 사옥 투어, 구내식당 식사, ‘교촌 1991 스쿨’ 조리 체험 등으로 구성됐다.

참가자들은 사옥 투어를 통해 1991 정원, 브랜드 아카이브, 루프탑 가든 ‘청풍루’ 등 상징적인 공간을 탐방하며 교촌의 역사와 브랜드 가치를 배웠다. 교촌 1991 스쿨에서는 붓으로 직접 치킨에 소스를 바르는 교촌만의 조리법을 경험했다.

앞서 교촌은 지난 6월 경희사이버대학교, 이주민센터 친구와 산학협력 업무협약(MOU)을 체결하고 이주배경 청소년과 성인학습자의 교육과 자립을 지원하고 있다. 이번 기업탐방은 해당 협약의 일환으로, 이주배경 청소년들이 한국 사회와 외식산업에 보다 잘 적응할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

교촌에프앤비 관계자는 “새로운 환경에서 꿈을 키워가는 청소년들에게 이번 경험이 따뜻한 격려가 되었기를 바란다”며 “앞으로도 진심을 담은 사회공헌 활동을 통해 다양한 구성원과 상생의 가치를 나누겠다”고 말했다.

한편, 교촌은 10월 23일을 시작으로 오는 10월 31일, 11월 4일, 11월 21일까지 4회에 걸쳐, 이주배경 청소년과 성인학습자 등 총 60명을 대상으로 기업탐방 프로그램을 추가로 운영할 예정이다.