“정부, 야당 비판을 비난이라고만 치부 말아야” “부동산은 심리…국힘도 과도한 조언 자제하라”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 더불어민주당은 24일 국민의힘이 이번 정기국회에서 ‘재건축 초과이익 환수제 폐지법’을 여야 합의로 신속히 처리하자고 제안하자 “원내 중심으로 검토하고 대화해 나갈 것으로 기대한다”고 밝혔다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 오전 서울 여의도 국회에서 최고위원회의가 끝난 뒤 기자들과 만나 “그런 정책 제안이 나오면 국민께서 그래도 희망을 가지지 않을까 생각한다”며 “그 정책 자체에 대한 희망이라기보단, 여야가 함께 머리를 맞대고 논의한다는 희망을 가지지 않겠나”라고 말했다.

그는 “이 자리에서 결론적으로 답변하기는 부적절하고, 다만 그런 제안 있었기 때문에 원내 중심으로 검토하고 대화해 나갈 것으로 기대한다”고 했다.

박 수석대변인은 “국민의힘이 연일 10·15 부동산 대책에 대한 비판을 쏟아내고 있는데, 정부가 미처 생각 못 한 부분에 대한 지적과 조언이기를 바란다”며 “그래서 제1야당 역할을 잘하고 있다고 국민께 칭찬받기를 바란다”고 강조했다.

그는 “정부도 이것을 비난이라고만 치부하지 말고 새겨들을 부분 없는지 잘 살펴봐야 한다”며 “지금 국민께 혼이 나고 있는 부분도 따지고 보면 국민의힘의 정치공세에 과도한 설명으로 방어하려다 생기는 일일 수 있다”고 말했다.

박 수석대변인은 “지적과 비판이 있으면 더 잘 살펴보겠다는 겸손함으로 국민께 더 큰 신뢰와 안심을 드릴 수 있다는 것을 생각해야 한다”면서도 “다만 부동산은 심리라고 한다. 국민의힘의 과도한 조언이 국민께 불안이 돼 실제 서민과 실수요자들이 내 집 마련의 꿈을 실현하는 주거 사다리를 걷어차는 일이 되지 않도록 국민의힘도 자제하길 요청한다”고 목소리를 높였다.

박 수석은 “야당도 장동혁 대표 단장으로 부동산 태스크포스(TF)를 구성하셨으니 좋은 정책 제안해 주시길 기대하고 요청한다”면서도 “다만 TF가 일방적인 비난만 쏟아낸다면 그 TF를 만든 의도를 국민께서 이해하기 어려우실 것”이라고 말했다.

그러면서 “그렇게 해준다면 민주당에서도 그런 좋은 정책 제안에 대해서 깊이 새겨듣고 검토하겠단 말씀을 드린다”고 강조했다.

박 수석대변인은 “정청래 당대표는 부동산 정책 같은 민감한 경제 정책에 대해선 조용히 튼튼히 정부를 뒷받침하는 것이 당의 기조라고 여러 차례 강조했다”고 했다.