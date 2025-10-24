농기계 사고 예방·축사 안전점검 캠페인 4년 연속 ‘지역사회공헌 인정기업’ 선정

[헤럴드경제=박성준 기자] NH농협손해보험은 농업·농촌을 위한 사회공헌 활동에 적극적으로 나서고 있다고 24일 밝혔다.

농협손보는 농업·농촌의 실질적인 이익을 추구하는 정체성을 가진 보험사로, 농번기 일손 부족으로 어려움을 겪는 농가를 정기적으로 찾아가 농촌 일손 돕기 등 영농 활동을 지원하고 있다. 산불·태풍·수해 등 자연재해 피해 지역을 직접 방문해 복구 지원에도 앞장서고 있다. 올해에는 산불 피해를 본 경북 안동과 수해 피해를 겪은 충남 예산 등지에서 복구 활동을 실시했다.

또한, 안전한 농업활동을 위한 ‘농기계 사고예방 캠페인’을 매년 실시하고 있다. 고령화가 진행되고 있는 농촌 지역에서 농기계 사고 예방의 중요성이 커지고 있다. 이에 따라 지난 2012년부터 농업인을 대상으로 예방 활동을 이어오고 있다. 특히 2017년부터는 농촌진흥청과 ‘농업인 소득 향상·농산업 발전을 위한 업무협약’을 체결하고 사고 예방을 위한 협업을 강화하고 있다.

축산 농가의 안전의식을 높이기 위한 ‘축사 화재 안전점검 캠페인’도 2020년부터 시행 중이다. 화재·전기 사고에 취약한 축사를 대상으로 현장 점검을 실시하고, 전문 컨설팅을 제공하고 있다. 올해는 5월 충남 홍성을 시작으로 8월까지 총 150개 축사를 대상으로 해당 캠페인을 운영했다.

이 외에도 명절맞이 ‘사랑의 꾸러미’ 전달 등 지역사회와 연계한 다양한 지원 활동을 활발히 펼치고 있다. 임직원이 직접 제작한 공기정화 액자를 관내 치매안심센터에 전달하고, 독거노인을 위한 폭염 예방 키트를 기부하는 등 전 직원이 함께하는 사회공헌 조직 문화를 조성해 나가고 있다.

이런 사회공헌 활동의 결과로 농협손보는 보건복지부와 한국사회복지협의회가 주관하는 ‘지역사회공헌 인정제’에서 2021년 처음으로 인증을 획득한 이후, 지난해까지 4년 연속 지역사회공헌 인정 기업으로 선정됐다.

농협손보 관계자는 “농협중앙회와 NH농협금융지주, 농협손보, NH농협은행, NH농협생명 등은 농업·농촌의 든든한 파트너로서 앞으로도 실질적인 도움이 되는 사회공헌 활동을 지속해서 발굴하고 확대해 나갈 방침”이라고 말했다.