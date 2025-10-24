25일부터 26일가지 도모헌, 온그루 등에서 열려

[헤럴드경제(부산)=박동순 기자] 부산시는 25일부터 26일까지 이틀간 도모헌(옛 부산시장 관사)과 장애인예술창작공간인 온그루에서 생활문화에 문화예술교육을 더한 ‘2025 사회참여예술 컨벤션’을 개최한다고 24일 밝혔다.

이번 행사에는 부산지역 생활문화동아리와 문화예술교육단체, 시민예술가 등으로 구성된 50여 개 팀이 참여할 예정이며, 한해동안 갈고닦은 저마다의 실력을 자랑하며 문화 공동체로서 함께 소통하는 기회를 가질 것으로 기대된다.

도모헌 행사는 개막식, 시민과 함께하는 토크콘서트, 단체공연, 각종 체험·전시행사 등 다양한 볼거리와 즐길거리가 마련될 예정이다. 풍등 세레머니와 한량무 축하공연과 함께 지역문화 발전을 위한 패널과 시민들의 토크콘서트, 그리고 지역생활문화 동아리와 문화예술교육단체가 함께하는 단체공연을 비롯해 수공예 회화, 도예 등 각종 체험· 전시 프로그램도 제공된다.

또 장애인 예술창작공간인 온그루 일원에서도 현장예술가 오픈 토크, 장애 예술인들의 창작 클래스, 유아 대상 예술놀이 프로그램 등이 마련돼 가족단위 시민들에게 문화 다양성을 체험하고, 함께 소통하는 소중한 시간도 제공될 예정이다.

‘너와 나의 예술교육 알고리즘’을 주제로 함께 이야기하는 오픈 토크쇼, 장애 예술인들이 시민들에게 문화예술을 교육하는 창작클래스, 유아 대상 그림책 여행을 떠나는 예술놀이 프로그램 등이 마련된다.