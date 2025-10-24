‘하이퍼스케일 데이터센터’ 시대 첫 주자로 나서 24시간 무중단 운영, 개방형 망중립 구조 도입 공정관리·기술 혁신, 데이터센터 시공 경쟁력 입증

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 국내 최대 규모의 ‘하이퍼스케일 데이터센터’를 통해 인공지능(AI)산업 대응에 속도를 내고 있다.

현대건설은 최근 경기도 용인에 위치한 ‘용인 죽전 퍼시픽써니 데이터센터’를 준공했다고 24일 밝혔다. 이번 프로젝트는 퍼시픽자산운용이 발주하고 캐나다연금투자위원회와 신한금융투자가 공동 투자한 총 1조3000억원 규모의 사업으로 연면적 9만9125㎡ 부지에 데이터센터 2개동과 부속시설이 조성됐다.

‘용인 죽전 퍼시픽써니 데이터센터’는 64메가와트(MW)와 수전 용량 100MW의 전력 인프라를 갖췄다. 10킬로와트(kW) 이상 고밀도 운용이 가능한 구조로 설계됐고, ‘망중립 구조’를 통해 다양한 글로벌 사업자의 트래픽 요구를 수용할 수 있는 개방형 데이터 인프라를 구축했다. 판교권역과 인접한 입지적 이점을 바탕으로 수도권 남부권을 아우르는 디지털 허브 축의 중심 거점으로 기능할 전망이다.

현대건설은 특화 공정관리 역량과 시공 기술 혁신을 바탕으로 약 43개월만에 성공적으로 데이터센터를 준공했다. 복잡한 설비·전력·배관 공정을 정밀하게 통합 관리해 공사기간을 단축했고, 첨단 설비 제어 기술과 에너지 절감형 운영 시스템도 접목해 에너지 효율을 극대화했다. 국제 인증 기준인 ‘티어Ⅲ(Tier 3) 이상’ 수준의 안정성과 보안성을 충족해 24시간 무중단 운영이 가능한 고신뢰성 인프라도 구현했다.

현대건설 관계자는 “이번 용인 죽전 데이터센터 준공은 디지털 산업의 고도화 속에서 안정적이고 효율적인 인프라 구축 역량을 입증한 사례”라며 “수도권 주요 거점을 중심으로 디지털 인프라 네트워크를 확대하고, AI·클라우드 산업 수요에 대응하는 친환경 데이터센터 모델을 지속 개발해 나가겠다”고 밝혔다.