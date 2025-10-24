[헤럴드경제=신동윤 기자] SK이노베이션 주가가 24일 장초반 6%대의 상승률을 보이고 있다.

이날 한국거래소에 따르면 오전 9시 31분 현재 SK이노베이션은 전장보다 6.75% 오른 13만2900원에 거래되고 있다.

황규원 유안타증권 연구원은 앞서 발간한 보고서에서 SK이노베이션에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표가 15만원을 유지하며 “3분기 강한 실적 회복이 예상된다”고 짚었다.

황 연구원은 “영업이익이 4407억원으로 전분기 4176억원 적자에서 흑자 전환할 뿐 아니라 시장 전망치(2255억원)를 크게 웃돌 것”이라고 분석했다. 매출액은 19조7000억원, 영업이익률은 2.2%, 지배주주순이익은 277억원으로 제시했다.

이같은 실적 개선의 배경으로는 유가 상승에 따른 정유부문의 재고손실 해소가 꼽힌다. 황 연구원은 “배터리 적자는 확대되지만, 유가상승으로 정유부문 재고손실이 해소됐기 때문”이라고 설명했다.

사업부문별로 보면 정유부문은 싱가포르 정제마진이 낮아졌지만 두바이 원유 가격 상승으로 재고손익이 개선될 것으로 전망된다. 배터리부문은 미국 전기차 구매 보조금 소멸을 앞두고 9월부터 판매가 줄어들기 시작했으나, 유럽 폭스바겐향 배터리 판매량 증가가 충격을 흡수하고 있다. 발전소 부문은 여름철 성수기 효과로 견조한 실적이 기대된다.

이에 더해 미국의 국제유가가 최근 급상승한 것도 정유 부문 재고평가이익 증가로 이어질 수 있어 투자심리에 영향을 미쳤을 것으로 보인다.

러시아 석유기업 제재 영향으로 간밤 뉴욕상업거래소에서 12월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI) 선물 종가는 전장보다 5.6% 오른 배럴당 61.79달러로 장을 마쳤다.