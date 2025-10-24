네플스 취향 스토어 탐색하는 ‘발견형 쇼핑’ 데이터 분석으로 사용자별·주제별 스토어 공개

[헤럴드경제=차민주 기자] 네이버는 네이버플러스 스토어(이하 네플스) 웹·앱 내에 ‘스토어의 발견’ 코너를 개설해 단골 스토어 공유 캠페인을 시작한다고 24일 밝혔다.

‘스토어의 발견’은 이용자가 네플스의 취향 스토어를 새롭게 발견할 수 있도록 마련한 캠페인으로, 데이터 분석을 통해 ‘나의 스토어 유형’과 네플스 내 주제별 스토어 리스트를 제공한다.

네이버는 이번 캠페인을 통해 로그인 이용자의 쇼핑 활동 데이터(2025년 1월~9월)를 분석해 사용자별 스토어 유형을 공개할 예정이다. 이어 ‘스토어 회전문 쇼핑러’, ‘감각적인 스토어 탐험가’ 등 15가지 스토어 유형을 소개하고, 유형별 단골 주요 스토어 리스트도 선보인다.

예를 들어 이용자에게 도움이 되는 리뷰라는 평가를 많이 받은 사용자는 ‘스토어 전문 감별사’ 유형으로, 동일 상품 재구매가 많은 사용자로 분석된다면 ‘믿고 사는 스토어 단골’ 유형으로 정의된다. 또 내 스토어를 친구에게 공유하면 네이버페이 포인트를 지급하는 참여 이벤트도 다음달 30일까지 진행된다.

이용자의 선택을 받은 스토어 리스트도 공개한다. 네이버는 ▷최근 재구매가 많은 스토어 ▷단골 리뷰가 급증하는 스토어 ▷제철 먹거리를 잘 소개하는 우수 스토어 ▷선물하기 신흥 강자 스토어 등 데이터를 기반으로 이용자에게 주목받고 있는 스토어를 소개할 계획이다. 개인화 추천을 기반으로 이용자가 관심을 가질 만한 스토어의 첫 구매 할인 쿠폰도 매일 한 번씩 무작위로 제공한다.

이와 함께 네이버 직원과 유명 인플루언서가 추천하는 스토어도 선보인다. 네이버 마케터가 제안하는 전국 빵지순례 스토어 리스트, 유명 인플루언서가 추천하는 맛집∙육아∙인테리어 아이템 등 다양한 브랜드·SME(중소기업) 스토어를 탐색할 수 있다.

네이버 관계자는 “네이버플러스 스토어에는 지역의 맛집부터, 트렌디한 아이템까지 독창적인 스토어 데이터가 많이 쌓여 있다”며 “이번 캠페인을 통해 단골 이용자가 믿고 사는 스토어를 공유하면서 발견형 쇼핑에 대한 즐거움을 제공하겠다”고 했다.