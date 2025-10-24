[헤럴드경제=정석준 기자] 롯데칠성음료가 차 형태의 숙취 해소 음료 ‘깨수깡 헛개차 구수한 맛 제로’, ‘깨수깡 아이스블렌딩티 감귤헛개 제로’ 2종(사진)을 출시한다고 24일 밝혔다.

롯데칠성음료는 소비자에게 다양한 맛과 형태의 숙취 해소 음료 선택지를 제공하고, 부담 없는 가격으로 숙취 해소 음료를 즐길 수 있도록 구수한 헛개 맛과 상큼한 감귤 맛의 깨수깡을 개발했다.

두 제품은 특허받은 숙취 해소 원료인 아이스플랜트 복합물을 함유했으며 숙취 해소 임상 시험을 완료했다. 헛개나무 열매와 제주산 녹차, 감귤, 해조류 5종의 성분을 포함했다. 제로 칼로리로 부담도 없다.

깨수깡 2종은 전국 편의점, 대형마트에서 만나볼 수 있다. 롯데칠성음료 온라인 직영몰 ‘칠성몰’을 비롯한 온라인 쇼핑몰 등으로 판매처를 확대해 나갈 계획이다.

롯데칠성음료 관계자는 “두 가지 새로운 맛의 다류 숙취 해소 음료 출시를 통해 숙취 개선 효과 임상 시험이 완료된 깨수깡의 기능을 알리고 브랜드 인지도를 제고해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편, 롯데칠성음료는 기존 깨수깡 캔 제품에 새로운 디자인을 적용해 기능성을 강조했다. 깨수깡 캔은 숙취에서 깨어나는 에너지를 표현한 번개 모양과 명조체를 사용해 신뢰감을 높였다.