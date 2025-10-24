해외 이주 고객 현지 기반 컨설팅

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행은 삼성동 Place1(플레이스1)에 ‘글로벌 자산관리센터’를 열었다고 24일 밝혔다.

지난 23일 문을 연 센터는 자산의 글로벌 재배치가 본격화되는 흐름에 맞춰 전 세계를 아우르는 글로벌 자산관리 서비스를 제공하기 위해 마련됐다.

글로벌자산관리센터에는 신탁 컨설턴트(상담사), 변호사, 회계사, 세무사, 애널리스트 등 분야별 전문 인력을 배치했다. ▷리빙트러스트 ▷부동산&주식 ▷대체투자뿐 아니라 ▷국제조세 ▷글로벌부동산 ▷거주국 변경 등 복합적인 컨설팅을 제공한다.

특히, 해외로 이주한 고객에게는 현지 하나은행 영업점, 제휴 기관과 직접 연계하여 투자이민, 가업승계 등 현지 기반의 맞춤형 자산관리 컨설팅을 제시한다. 국내로 귀국한 역이민 고객에게는 해외 체류 경험과 해외 사업 경력을 반영한 글로벌 포트폴리오 구성, 환리스크 관리 등 최고의 자산관리 서비스를 지원한다.

이를 위해 하나은행은 전 세계 27개 지역 112개의 해외네트워크를 활용해 고객이 원하는 지역이라면 어디든지 최상의 글로벌 자산관리 서비스를 선보일 계획이다.

또한 이번 개점에 맞춰 미국 상속증여 로펌 ‘한앤박 법률그룹’, 미국의 세무 전문 기업 ‘마크강택스’, 미국 부동산 플랫폼 ‘코리니’와 하나은행 간 업무제휴 협약도 체결했다.

하나은행 관계자는 “글로벌 경제 환경이 빠르게 변화함에 따라, 손님들의 투자 영역이 국내를 넘어 전 세계로 확대되고 있다”며 “글로벌자산관리센터는 국내외를 연결하는 양방향 자산관리 허브로서 임무을 수행하며, 손님이 위치한 지역과 관계없이 최적의 자산관리 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

한편, 하나은행은 글로벌자산관리센터 개점을 기념해 ‘크로스보더:신탁을 통한 자산이전 전략’을 주제로 하는 글로벌머니쇼도 열었다. 이번 행사는 국내외 고액자산가와 글로벌 금융전문가들이 함께하는 포럼 형식으로 진행했다. 하나은행 공식 유튜브 채널 ‘하나TV’를 통해서도 공개할 예정이다.