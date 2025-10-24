28일부터 11월 15일까지 ‘2025 미리위크’ 미디어 이해 주제로 다양한 체험 행사 펼쳐져

[헤럴드경제=손미정 기자] 문화체육관광부(장관 최휘영, 이하 문체부)는 한국언론진흥재단(이사장 김효재, 이하 언론재단)과 함께 오는 28일부터 11월 15일까지 세종시 국립세종도서관, 홍대 서교플레이스=, 콘텐츠코리아랩(CKL) 스테이지 등 서울 일대에서 ‘2025년 미디어 리터러시 주간-미리위크(ME:LI WEEK, 이하 2025 미리위크)’ 행사를 개최한다.

‘미리’는 문해력과 비판적·입체적 사고력 등을 통틀어 가리키는 ‘미디어 리터러시(이해력)’의 줄임말로, 이번 미리위크는 미디어가 일상의 언어가 된 시대에서 ‘진실을 어떻게 보고, 쓰고, 판단할 것인가’에 대한 답을 전시와 방탈출 게임 등 체험을 통해 찾을 수 있도록 구성했다.

먼저 28일부터 11월 9일까지 국립세종도서관 1층 로비에서 기획전시 ‘나의 기록, 우리의 시선’을 개최한다. 올해로 7회를 맞이한 ‘뉴스읽기·뉴스일기 공모전’의 역대 수상작들과 참여자들의 기록을 한자리에서 전시한다. 또한 ‘뉴스문방구 무인안내기(키오스크)’를 활용해 뉴스와 문구를 선택한 후 뉴스일기를 직접 작성하는 체험 행사도 진행하며, 참가자에게는 다양한 증정품도 제공할 예정이다.

서울 일대에서 미디어 이해력을 주제로 한 연극과 방탈출 게임도 진행된다.

콘텐츠코리아랩(CKL) 스테이지에서는 11월 5일과 6일, 미디어 이해력을 주제로 한 연극 ‘점프x컷’ 시범 공연을 총 3회 선보인다. ‘점프x컷’은 한 청소년의 ‘사건’을 통해 오늘날 새롭게 등장하는 미디어 환경에서의 사실과 허구, 정보와 조작의 경계에 대해 고민한다. 누리소통망과 뉴스, 군중들의 말을 통해 얽혀가는 사건 속에서 관객 스스로 ‘나는 진실을 어떻게 받아들일지’ 성찰하도록 이끈다.

아울러 이번 공연은 언론재단이 추진하는 ‘미디어 리터러시 브랜드 콘텐츠’의 첫 무대이자 교육연극이라는 실험적 무대의 출발점이라는 점에서 의미를 더한다. 공연예술을 통해 미디어 이해력의 의미를 대중과 공유하고, 이를 향후 학교 등에서의 교육형 연극 프로그램으로 확장한다는 계획이다. 누구나 온라인 예약을 통해 무료로 공연을 관람할 수 있다.

홍대 서교플레이스에서는 11월 1일부터 15일까지 연극 ‘점프x컷’의 세계관을 기반으로 기획한 방탈출 게임 ‘점프x컷: 너는 얼마나 알고 있어..?’가 진행된다. 이번 방탈출 게임은 연극의 서사와 방탈출 게임의 공간적 체험을 결합해 시민이 직접 이야기 속으로 들어가 참여할 수 있는 프로그램으로 기획했다. 시민들은 각자의 판단과 해석을 바탕으로 미디어 이해력 교육에 몰입할 수 있다. 온라인 예약을 통해 누구나 참여 가능하다.

‘2025 미리위크’ 마지막 날인 11월 15일 오후 2시에는 서울 강남구 과학기술(ST)컨벤션센터에서 ‘2025 미리 어워즈’가 열린다. 이 자리에서는 지난 4월부터 진행했던 ‘뉴스읽기·뉴스일기 공모전’과 ‘청소년 체커톤 대회’의 시상이 진행된다. 이번 행사에서는 시상식뿐 아니라 언론 및 미디어와 관련한 도전 골든벨 퀴즈, 언론인 특별 강연 등도 준비된다.

문체부 정책 담당자는 “뉴스와 정보가 넘쳐나는 시대일수록 스스로 정보를 판별하고 사고하는 미디어 이해력(리터러시)이 중요하다”라며 “이번 행사가 시민들이 즐겁게 참여하면서도 스스로 생각하고 질문할 수 있는 장이 되길 기대한다”라고 밝혔다.