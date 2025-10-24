25일 오전 11시~오후 5시 송파여성축구장서…▲각종 행사와 ▲체험부스 ‘풍성’ ▲패션쇼, 펫티켓 빙고, 장애물 달리기 대회, 기다려 대회 등 이벤트 열려

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동물보호의 날(10월 4일)을 맞아 서울 송파구(구청장 서강석)가 25일 오전 11시부터 오후 5시까지 송파구여성축구장에서 ‘2025 송파 반려동물 한마당’을 개최한다.

구는 점차 증가하는 반려 가구의 니즈를 충족, 성숙한 펫티켓 문화 정착을 위해 이번 축제를 마련했다.

▲각종 대회부터 ▲체험 부스 ▲반려견놀이터 등 반려동물과 온종일 즐길만한 이벤트가 풍성하다.

특히, 올해는 송파구여성축구장(올림픽로 474)으로 장소를 옮겨 푸른 인조 잔디 위 한층 넓고 쾌적한 환경에서 행사를 진행한다.

우선, 반려동물이 주인공이 되는 이색 이벤트가 연이어 개최된다. 메인무대에서는 △반려동물과의 추억이 담긴 사진공모전 시상식 △반려견과 보호자 개성을 뽐내는 반려견 패션쇼 △반려견과 함께 빙고판을 완성하는 펫티켓 빙고 등이 운영된다.

개회식에 앞서 △오전 11시에는 현장 참가자들에게 행운권을 배부하고 별도 추첨을 통해 푸짐한 경품을 증정할 예정이다.

또, 운동장에서는 귀여운 반려견들과 뛰놀며 즐겁고 특별한 추억을 쌓을 수 있다. △50m 장애물 달리기 대회인 ‘펫티켓 운동회’ △반려견과 함께하는 ‘무궁화꽃이 피었습니다’(기다려) 경기가 열린다.

이 밖에도, 행사장 곳곳에서 다양한 ▲부대행사도 운영된다. △견생네컷 사진을 찍고 △귀여운 캐리커처를 남기거나, 반려동물을 잘 보살피기 위한 △이름표 만들기 △위생 미용 △1:1 행동 상담 등을 받을 수 있어 유용하다. 행사장 한쪽에서는 반려동물과 쌓은 소중한 추억을 나눌 수 있는 △사진공모전 입상작 전시회도 열린다.

△반려견들이 목줄 없이 마음껏 달릴 수 있는 상설 반려견 놀이터도 중·소형견과 대형견을 구분해 운영될 예정이다.

서강석 송파구청장은 “아름다운 가을날 사랑하는 반려동물과 뛰놀며 즐겁고 행복한 추억 만드시길 바란다”며 “앞으로도 반려동물과 사람이 모두 행복한 도시, 반려문화 선도 도시로 나아가기 위해 다양한 사업을 펼치겠다”고 전했다.