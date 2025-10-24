[헤럴드경제=신동윤 기자] 미국 뉴욕증시의 3대 주가지수가 강세로 마감했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑(習近平) 중국 국가주석을 다음 주 만난다고 백악관이 확정하면서 기대감이 더해졌다. 미국이 중국으로 수출되는 소프트웨어를 광범위하게 통제할 수 있다고 밝히며 형성된 불안감도 다소 희석됐다.

24일 금융투자업계에 따르면 23일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 144.20포인트(0.31%) 오른 4만6734.61에 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 39.04포인트(0.58%) 뛴 6738.44, 나스닥종합지수는 201.40포인트(0.89%) 상승한 2만2941.80에 장을 마쳤다.

미국 백악관은 이날 기자회견에서 트럼프가 24일 밤부터 말레이시아를 거쳐 다음 주에는 일본과 한국을 순방하게 될 것이라고 발표했다. 그러면서 28일엔 다카이치 사나에(高市早苗) 신임 일본 총리, 29일엔 이재명 대통령, 30일에는 시진핑 주석과 연쇄 정상회담을 갖게 된다고 밝혔다.

백악관이 트럼프와 시진핑의 회담을 확정 짓자 불확실성이 해소되면서 주가지수는 한층 탄력받았다. 백악관 브리핑 이후 S&P500 지수는 10포인트가량 더 올랐다.

트럼프의 변덕성을 고려하면 미·중 정상회담까지 아직 열흘이나 남아 있어 어떤 돌발 변수가 발생할지 알 수 없다. 그럼에도 시장은 이날 백악관의 발표에 낙관적인 반응을 보였다.

미·중 정상회담이 확정되면서 전날 증시에 하방 압력을 가했던 대중(對中) 소프트웨어 수출 제한 우려도 완화했다. 미국 정부는 미국산 소프트웨어가 들어가는 제품에 대해 광범위하게 수출 제한 조치를 검토하고 있다.

트럼프 행정부가 러시아의 주요 석유 기업을 제재 대상에 올리면서 서부텍사스산(WTI) 원유 선물 가격이 5% 넘게 폭등했지만 시장은 개의치 않았다. 유가 급등은 인플레이션 우려로 이어지지만, 투자자들은 미·중 무역갈등 완화와 기업 실적에 더 주목하는 분위기다.

바워삭캐피털파트너스의 에밀리 바워삭 힐 창업자는 “개별 종목들이 기대치를 밑돌면서 타격을 입고 있지만 전반적인 실적은 단기적으로 주가 상승을 유지할 만큼 충분히 강할 것으로 예상한다”며 “실적 발표 기간이 투자자들을 실망시켜 시장은 크게 침체시킬 가능성은 작다”고 말했다.

금융정보업체 팩트셋에 따르면 지금까지 실적을 발표한 S&P500 소속 기업 중 80% 이상의 실적이 예상치를 웃돌았다.

테슬라는 3분기 실적이 예상치를 밑돌고 영업이익이 전년 동기 대비 40%나 급감했으나 결국 이날 2% 넘게 반등하며 마감했다.

IBM도 소프트웨어 부문 매출이 월가 예상치에 못 미친 점이 부각되며 주가가 4% 가까이 떨어지다 약보합으로 선방했다.

업종별로는 에너지와 산업이 1% 이상 올랐고 소재와 기술도 1% 가까이 뛰었다.

인공지능(AI) 및 반도체 관련 종목으로 구성된 필라델피아 반도체 지수는 2.54% 급반등하며 전날 낙폭을 회복했다.

시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업도 모두 올랐다. 오라클도 2.72% 오르며 시가총액 8천억달러 수준에 다시 다가갔다.

아메리칸항공은 3분기 실적이 선방하고 4분기 호실적을 전망하면서 주가가 5% 넘게 뛰었다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 12월까지 기준금리가 50bp 인하될 확률은 91.9%로 반영됐다. 25bp 인하될 확률은 8.0%로 올랐다. 25bp 인하 베팅이 전날보다 강해졌다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 1.30포인트(6.99%) 내린 17.30을 기록했다.