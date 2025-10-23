[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천이 연안사고 최다 발생지역으로 확인됐다.

23일 국회 농림축산식품해양수산위원회 김선교 의원(국민의힘, 경기 여주시·양평군)이 해양경찰청에게 제출받은 5년여 간(2020~2025년 9월) 연안사고 및 사망자 현황에 따르면 최근 5년여간 연안사고가 발생한 건수는 총 3579건이다.

▷2020년 602건 ▷2021년 717건 ▷2022년 575건 ▷2023년 651건 ▷2024년 593건 ▷2025년 9월 기준 441건으로 조사됐다.

사망자 수는 2020년 97명, 2021년 109명, 2022년 100명, 2023년 120명, 2024년 118명, 2025년 9월 기준 90명으로 총 634명이다.

이 가운데 인천해양경찰서가 572건으로 지역별 연안사고 발생 건수가 가장 많이 발생했다. 사망자수는 33명이다.

▷2020년 발생 105건·사망 5명 ▷2021년 발생 91건·사망 1명 ▷2022년 발생 85건·사망 2명 ▷2023년 발생 150건·사망 8명 ▷2024년 발생 81건·사망 8명 ▷2025년 9월 발생 63건·사망 6명이다.

다음으로 태안서 333건, 제주서 245건, 부산서 236건, 속초서 223건 순으로 나타났다.

지역별 연안사고 사망자는 통영해양경찰서가 50명으로 가장 많이 발생했고 다음으로 태안서·부산서·동해서 각 47명, 속초서 46명, 여수서 43명, 제주서·서귀포서 각 41명 순이다.

사망 유형별로는 익수사고가 357명 사망으로 가장 많이 발생하였으며 이어 추락 231명, 고립 41명, 기타 5명 등의 순으로 총 634명으로 조사됐다.

김선교 의원은 “매년 연안에서 사망까지 이르는 사고들이 비일비재하게 발생하고 있어 안타깝다”라며 “해경은 연안사고 예방과 근절을 위해 모니터링 강화 등 국민의 소중한 생명을 보호하는 데 최선을 다해야 한다”고 말했다.