野 “국토위 명의로 결의안 내야” 與 “사퇴 결의는 차원이 다른 문제”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 여야는 23일 국회 국토교통위원회 국정감사에서 “시장이 안정되면 그때 집을 사면 된다”고 발언해 논란이 된 이상경 국토교통부 1차관을 한목소리로 비판했다.

하지만 이 차관에 대한 사퇴 촉구 결의안 채택에 대해서는 이견을 보였다. 국민의힘은 이 차관의 국감 출석과 함께 이를 요구했고, 더불어민주당은 추가 논의가 필요하다면서 유보적인 입장을 밝혔다.

김희정 국민의힘 의원은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 국토위 국감에서 “오늘 이 차관으로부터 여러 가지 업무 현안에 대한 설명도 듣고 본인의 발언에 대해서 사죄 등 얘기를 듣고 싶어서 오늘 출석 요구를 했다”라며 “양당 협의가 진행이 안 됐는지 이 자리에 함께하지 못해 매우 유감스럽게 생각하고 있다”고 말했다.

김 의원은 이 차관의 발언에 대해 “단순한 막말이 아니라 국민의 고통을 외면한 채 쏟아낸 심각한 폭언”이라며 “국토위 명의로 이 차관에 대한 사퇴촉구결의안을 내야 한다”고 주장했다.

한준호 민주당 의원은 “어제 제가 당을 대표해 (최고위원회의에서) 국민에게 사과했다”며 “대단히 부적절한 언행이었다”라고 강조했다. 여당 간사인 복기왕 민주당 의원도 “이 차관의 발언이 적절하지 않다는 데 동의하지 않는 의원은 아무도 없을 것”이라고 말했다.

국민의힘 의원들은 이 차관이 직접 국토위 국감에 출석해 자신의 발언에 대해 해명하고, 여야는 이 차관에 대한 사퇴 촉구 결의안을 채택해야 한다고 거듭 주장했지만 민주당은 유보적인 태도를 보였다.

야당 간사인 권영진 국민의힘 의원은 “여당 내에서 박지원 의원은 이 차관을 향해 사퇴하라고 했고, 한준호 의원은 대신 사과도 했다”며 “국토위가 사퇴 문제와 관련해 입장 정리를 못하면 국토위가 국민들로부터 웃음거리가 될 것”이라고 지적했다.

같은 당의 배준영 의원은 “저희가 사과문도 좀 받아 보고 내용을 검증한 다음에 진정한 사과 내용인지 살펴볼 필요가 있다”며 “오늘 논의해야 할 건 사퇴 촉구 결의안을 국토위에서 의결하느냐, 마느냐 여부”라고 했다.

반면 여당 간사인 복 의원은 “사퇴를 결의하느냐 마느냐는 차원이 다른 문제”라며 “이 자리에서 논의를 진행하는 것보다는 향후 간사 간 협의를 통해서 결론을 내리는 게 타당하다”고 말했다.

안태준 민주당 의원은 “그저께 양당 간사 간 논의가 있었던 것으로 아는데 또다시 그러는 게 조금 유감스럽다”며 “이 차관의 언행에 대해서는 어제도 이미 한준호 민주당 최고위원이 부적절했다는 점 인정하고 당 차원에서도 공식 사과한 바가 있다”고 말했다.

그러면서 “굳이 별도 증인을 추가해 정쟁의 장으로 만들어질 상황은 국민이 원하지 않는 모습”이라며 “이 차관은 오는 29일 국토부 종합감사에 기관 증인으로 출석해 질타가 가능할 것”이라고 했다.

민주당 소속인 맹성규 국토위원장은 여야 간사에게 이 차관 사퇴 촉구 결의안을 상임위 차원에서 낼지 여부를 협의하라고 요구했다.