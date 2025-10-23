박지원 민주당 의원 CBS 라디오 인터뷰 “대통령, 무조건 책임 물어서 내보내야”

[헤럴드경제=한상효 기자] 박지원 더불어민주당 의원은 23일 이상경 국토교통부 1차관에 대해 “책임지고 사퇴해야 한다”고 말했다. 최근 이 차관이 10·15 부동산 대책과 관련해 대출 규제로 ‘내 집 마련’이 어려워진 상황을 두고 “지금 살려고 하니까 그런 스트레스를 받는데 시장이 안정화되고 집값이 떨어지면, 돈이 쌓이면 그때 가서 사면 된다”고 발언해 논란이 일었는데 이에 대한 책임을 강조한 것이다.

박 의원은 이날 오전 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연해 “자기는 (집을) 가지고 있는 관리 출신이, 누구보다도 잘 아는 사람이 국민의 말초 신경을 아주 비위를 상하게 그따위 소리를 하면 책임을 지고 사퇴하는 것이 좋다”며 이같이 말했다.

그러면서 “김윤덕 국토교통부 장관도 (이 차관) 해임을 김민석 총리한테 내는 것이 좋고 대통령은 무조건 책임을 물어서 내보내야 된다”고 덧붙였다.

박 의원은 “우리 국민은 병역·입시·아파트 한 채에 가장 민감하다”며 “지금 우리 국민은 다 자식들을 군대로 보내니까 가장 민간함 것은 입시·부동산 문제다”라고 했다.

이어 “지금 인건비 기자재가 올라서 하나도 아파트 건축이 없다”며 “아파트가 필요한데 그러한 책임을 오세훈, 윤석열한테 돌릴 필요가 없다. 지금 현재의 책임은 우리 정부에 있는 것”이라고 했다.

그러면서 “그렇기 때문에 우리 국민들에게 잘 설명해 나가야 될 국토부, 부동산 책임자인 차관이 자기는 가지고 있으면서 국민 염장 지르는 소리 하면 되겠나”라고 반문했다.

박 의원은 전날(22일) 한준호 민주당 최고위원이 이 차관의 발언에 대해 당 차원의 사과를 한 것에 대해 “한 최고위원이 사과하는 것을 보고 당이 부적절했다는 것을 인정하고 있다. 그런데 오늘 아침까지도 차관은 미동도 안 한다”며 “당 최고위원이 사과를 한다고 하면 자신이 책임져야 한다는 것을 알아야 한다”고 했다.

또 진행자가 부동산 보유세를 어떻게 생각하느냐고 묻자, 박 의원은 “보유세는 있어야 한다”며 “그렇지만 최소한 1가구 1주택으로 실수요자가 살고 있다고 한다면 그 경우에 대해서는 고려할 필요가 있다”고 말했다.