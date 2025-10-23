2023년부터 임직원 대상 수어교육 지속 실시

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나금융그룹은 장애 포용문화를 확산하기 위해 임직원 수어교육을 실시한다고 23일 밝혔다.

하나금융은 지난 22일부터 4주간 명동사옥에서 매주 1회 임직원 수어교육을 진행한다. 하나금융은 2023년부터 정기적인 임직원 수어교육을 시행해 왔으며 누적 270여명의 임직원이 자발적으로 교육에 참여했다.

특히 이번 수어 교육에 참여한 임직원들은 청각 장애에 대한 기본 이해와 함께 ‘경제와 대화’라는 주제로 일상 속 기본 어휘와 표현을 학습하고 있다. 농인(聾人) 대면 시 실제 의사소통에 활용할 수 있는 용어와 문장 등의 실용적 수어를 익히는 내용으로 구성됐다.

하나금융 ESG 상생금융팀 관계자는 “장애에 대한 인식 제고와 더불어 청각 장애를 가진 분과 실제로 소통하고 교감할 수 있는 실용적 수어교육을 준비했다”며 “앞으로도 장애인과 비장애인이 하나되는 통합사회 구현을 위해 지속적이고 진정성 있는 포용문화 확산 노력에 앞장서 나가겠다”고 전했다.