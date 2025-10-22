[헤럴드경제=박영훈 기자] “재탕·삼탕, 너무 심하다했더니”

‘일반인 연애’ 예능이 식상하다는 비판에도 역대급 신기록을 세우고 있다. 몇백억원에 달하는 제작비와 회당 3~4억원대 출연료를 감수해야 하는 유명 연예인 대신, 일반인 출연진으로 거둔 ‘가성비“다.

온라인동영상서비스(OTT) 티빙의 오리지널 예능 콘텐츠 ‘환승연애4’가 공개 3주 만에 신기록을 세우고 있다.

22일 티빙에 따르면 환승연애4는 공개 첫 주 주간 유료가입기여자 수 1위를 달성했다. 이후에도 3주 연속 1위를 유지하면서 티빙의 대표 흥행 지식재산권(IP)으로 올라섰다.

공개 후 10일간을 기준으로 보면 유료가입기여자 수가 시즌1보다 약 530% 증가했다. 시즌2와 시즌3보다는 각각 149%, 74% 늘어난 것으로 나타났다. 역대 시즌 가운데 가장 빠른 증가세를 기록한 것이다.

환승연애4는 화제성 지표에서도 신기록을 세웠다. 콘텐츠 분석 플랫폼 펀덱스 조사 결과 ‘환승연애4’는 이달 3주차 TV·OTT 비드라마 부문 1위를 차지했다. 국내 리얼리티 프로그램 중 최고 화제작에 오른 것이다.

구글 트렌드에선 환승연애4 검색량이 지난 15일 기준 최고점(100점)을 나타냈다. 티빙은 두 번째 옛 연인이 공개된 이후 검색량이 급등했다고 설명했다.

티빙 관계자는 “환승연애 시즌이 거듭될수록 콘텐츠에 대한 팬덤과 공감대가 더욱 커지며 ‘환친자’를 양성하고 있다”며 “시즌4 역시 감정선의 깊이와 완성도를 높이며 중반 이후 폭발적인 반응이 이어질 것으로 기대한다”고 말했다.

OTT들이 일반인 연애 예능을 쏟아내는 것은 유명 연예인 등장 없이도 낮은 제작비로 이용자 유입에 상당한 효과를 볼 수 있기 때문이다.

일부 출연진들의 일탈, 개인 문제 등으로 잡음이 계속되기도 하지만 주요 OTT들은 일반인 연애 프로를 포기하지 못하고 있다.

한편 국내 대표 OTT 티빙은 환승연애4 등 화제성 콘텐츠를 앞세워 넷플릭스 추격에 나서고 있다.

아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면, 지난달 OTT 월간 활성 이용자 수(MAU)는 넷플릭스가 1475만명으로 1위다. 2위는 티빙으로 756만명이다. 넷플스와의 격차가 아직 크다.