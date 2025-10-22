농식품부와 참여형 기부 캠페인으로 물품 마련

[헤럴드경제=강승연 기자] 로얄캐닌코리아는 ‘동물보호의 날’을 기념해 농림축산식품부와 함께 참여형 기부 캠페인을 통해 모인 사료 총 1.5톤을 부산 지역 동물보호단체에 전달했다고 22일 밝혔다.

동물보호의 날(10월 4일)은 동물보호법 개정에 따라 올해 처음 시행되는 법정 기념일이다. 사람과 동물이 더불어 살아가는 문화를 확산하고, 생명과 복지를 존중하는 사회로 나아가기 위해 제정됐다.

이를 기념해 농식품부와 부산광역시는 ‘제1회 동물보호의 날 축제’를 지난 9월 26~27일 부산 벡스코에서 개최했다. 첫 공식 행사인 본 축제에서는 사람과 동물, 반려인과 비반려인이 서로 이해하고 공존하는 성숙한 반려동물 문화 조성을 위해 다양한 프로그램이 마련됐다.

주요 프로그램 중 하나인 ‘커멍, 애니런’은 동물 모양의 러닝코스를 달리거나 일정 거리 이상을 완주한 뒤 SNS(사회관계망서비스)을 통해 인증하면 유기, 유실동물에게 사료가 기부되는 캠페인이다.

로얄캐닌코리아는 해당 캠페인에 동참하는 참가자(천사·1004)의 의미를 담아 사료 1004㎏을 부산 지역 동물보호단체인 (사)동물권자유 너와, (사)동물학대방지협회, 부산 동물사랑 길고양이보호연대, (사)부산고양이보호연합 등 총 4곳에 기부했다.

또한 축제 현장에서 ‘책임감 있는 보호자 되기: CHOOSE HEALTH’ 부스를 운영, 방문자 수에 맞춰 약 500㎏의 사료를 추가로 기부했다.

이번 부스에서는 올바른 입양과 양육 문화를 확산하고 보호자들의 책임 의식을 함양할 수 있도록 ‘책임감 있는 보호자 되기 OX 퀴즈’를 진행하고 건강을 최우선으로 반려동물과 건강하게 함께 하는데 도움되는 보호자 대상 안내서도 제공했다.

이수지 로얄캐닌코리아 상무는 “앞으로도 책임감 있는 보호자 되기 캠페인을 비롯해 보호소 봉사활동과 사료 기부 등 다양한 사회공헌 활동에 최선을 다할 것”이라고 전했다.