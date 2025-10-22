“최고투자유치기관·AI선도기관에도 선정, 미래산업 협력 역할 기대”

[헤럴드경제=양대근 기자] 코트라(사장 강경성)의 외국인 투자 유치 전담 기구 인베스트코리아(Invest KOREA)가 세계투자진흥기관연합(이하 WAIPA) 이사회의 부회장 기관으로 선출됐다.

21일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 샤르자 컨벤션센터에서 열린 29회 WAIPA 총회 투표에서 인베스트코리아의 부회장 선출이 확정됐다.

이보다 앞서 인베스트코리아는 영국의 글로벌 투자 전문지 ‘FDI 인사이더(FDI Insider)’가 발표한 ‘2025 최고투자유치기관(Best Investment Promotion Agency)’에도 선정된 바 있다.

인베스트코리아는 WAIPA 부회장 선출에 이어 22일 같은 기관(WAIPA)이 수여하는 ‘투자유치우수상(Investment Excellence Awards) AI 선도기관(AI Trailblazer)’ 수상도 확정되며 국제사회로부터 투자유치 활동 우수성을 인정받았다.

WAIPA는 1995년 유엔무역개발회의(UNCTAD)가 설립한 국가 투자진흥기관 (IPA) 연합체로 투자진흥을 위한 네트워킹, 우수사례 공유를 목표로 한다. 현재 140개 투자진흥기관이 회원으로 활동 중이며, 선진국뿐 아니라 글로벌사우스 국가들이 활발히 참여해 글로벌 투자협력을 촉진 중이다.

이사회는 총회 의결 사항을 실행하는 WAIPA 핵심기구로 이사회 선거를 통해 선출된 회장과 부회장, 11개 지역이사로 구성된다. 새로 선출된 회장단은 2025년부터 2년간 임기를 수행한다. 이번 인베스트코리아의 부회장 당선은 한국이 글로벌 투자진흥 기관 리더로서 글로벌 투자 네트워크에서 우리 역할을 확대하는 전환점이 될 것이란 기대다. WAIPA 이사회 부회장으로서 특히, 글로벌 사우스 국가들과 협력을 강화하고 미래 성장산업 분야 협력도 확대할 계획이다.

인베스트코리아는 2001년부터 WAIPA 회원으로 활동 중이며, 2015년부터는 동아시아·동남아시아 지역이사 5연임에 성공한 바 있다. 올해 부회장을 맡아 리더십을 강화하고 글로벌 투자협력의 중심 역할을 맡게 될 예정이다.

앞서 김태형 인베스트코리아 대표는 21일 WAIPA 총회에 참석해 부회장직에 출마하며 “한국이 WAIPA 내에서 투자 친화적 환경을 조성하고, 한국 경험을 바탕으로 회원국들과 투자 촉진 전략을 공유하며 회원기관이 신뢰할 수 있는 투자 정보를 제공받을 수 있도록 최선을 다하겠다”는 의지를 밝힌 바 있다.