포항시, 1,011억 원 규모 모펀드 조성…2,000억 원 자펀드로 지역 벤처기업 투자 확대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시는 22일 포항 체인지업운동장에서 ‘경북-포스코 혁신성장 벤처펀드’ 결성식을 개최하며 지역 벤처기업 육성에 본격 나섰다.

이번 펀드는 경상북도가 지난 3월 중소벤처기업부 ‘지방시대 벤처펀드’ 공모사업에 선정됨에 따라 추진됐다.

모펀드는 한국벤처투자를 운용사로, 모태펀드 611억 원과 경상북도·포항·구미·경산·경주, 포스코홀딩스, 농협 등 지자체와 기업, 은행의 출자를 합쳐 총 1,011억 원 규모로 조성된다.

이를 기반으로 6개 규모, 총 2,000억 원 자펀드를 결성해 지역 혁신 벤처기업에 투자한다.

특히 지자체 출자는 ‘해당 지역 소재 벤처기업에 출자금의 300%(45억 원) 이상 의무 투자’를 조건으로 해 포항시는 이차전지, 바이오, 수소 등 미래 신산업 분야 벤처기업 육성에 집중할 예정이다.

포항시는 민선 6기 이후 세계적 수준의 연구 인프라를 기반으로 신산업과 벤처창업 생태계를 구축해 왔다. 이번 펀드 결성을 통해 수도권에 집중된 창업 인프라의 지방 분산과 첨단 기술 연구의 사업화에도 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

같은 날 체인지업그라운드에서는 ‘2025 아이디어마켓플레이스(Idea Market Place, IMP) 데모데이’가 열렸다.

IMP는 포스코가 2011년부터 운영하는 스타트업 투자 프로그램으로, 철강·이차전지·에너지 인프라·신사업 관련 스타트업을 발굴하고 투자 및 그룹사 협력을 연결하는 오픈 이노베이션 플랫폼이다.

현재까지 IMP는 누적 1만여 건 공모 접수, 175개 사에 340억 원 투자, 최근 4년간 2,100억 원 규모 후속 자금 유치, 참여기업 평균 기업가치 3배 상승을 기록하며 국내 대표 이노베이션 프로그램으로 자리매김했다.

올해 데모데이에는 22개 사가 참여해 14개 사가 IR 피칭 무대에서 기술력과 비전을 선보였다.

이강덕 포항시장은 “경북-포스코 혁신성장 벤처펀드는 포항의 독보적인 산업 역량을 기반으로 대한민국 새로운 벤처혁신 생태계 모델을 제시하는 중요한 전환점”이라며, “IMP 데모데이를 통해 지역 딥테크 스타트업이 국내외 경쟁력을 확보하고 포항이 명실상부한 혁신 창업 도시로 거듭나도록 하겠다”고 강조했다.