12개사 전환·신규 참여

[헤럴드경제=정윤희 기자] 대체거래소 넥스트레이드는 모든 시장에 참여하는 증권회사가 오는 27일부터 31개사로 확대된다고 22일 밝혔다.

그간 정규시장 중 프리·애프터마켓에만 참여해 오던 ▷다올투자증권 ▷BNK투자증권 ▷부국증권 ▷신영증권 ▷IBK투자증권 ▷iM증권 ▷카카오페이증권 ▷케이프투자증권 ▷한양증권(이상 9개사) 등은 넥스트레이드의 메인마켓 거래에도 참여하게 돼 모든 시장 거래참여로 전환한다.

▷리딩투자증권 ▷상상인증권 ▷흥국증권 등 3개사는 신규로 넥스트레이드 거래(모든 시장)에 참여한다.

12개사의 전환·신규참여로 인해, 넥스트레이드 모든 시장 참여 증권회사는 기존 19개사에서 31개사로 확대된다.

앞서 넥스트레이드는 지난 3월 4일 출범 당시 증권회사의 준비 기간 등을 고려해 한시적으로 프리·애프터마켓에만 참여하는 것을 허용한 뒤 순차적으로 전 시장 참여 전환을 진행해 왔다. 향후 넥스트레이드 신규 회원은 부분 시장 참여가 불가하고, 모든 시장 참여만 가능할 예정이다.

김학수 넥스트레이드 대표이사는 “넥스트레이드의 전체 거래에 참여하는 증권회사가 증가해 우리 주식투자자의 선택권 확대 및 이로 인한 거래비용 절감 등 여러 긍정적인 효과가 발생할 것으로 기대된다”며 “향후 글로벌 플레이어 등의 지속적인 거래참여 확대가 예상되며, 이를 통해 한국 자본시장의 저변이 확대되고 코스피 5000시대를 함께 열 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.