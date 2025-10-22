AI·사람 협업하는 ‘에이전틱 OS’ 비전 발표 KT·CJ온스타일·잡코리아 혁신 사례 공유

[헤럴드경제=권제인 기자] 전 세계 AI 고객관계관리(CRM) 시장을 선도하는 세일즈포스가 서울 역삼동 조선 팰리스 강남에서 슬랙의 연간 최대 규모 컨퍼런스 ‘슬랙 투어 서울 2025’를 22일 개최했다. 세일즈포스는 이번 컨퍼런스에서 슬랙이 AI와 인간의 협업을 지원하는 ‘에이전틱 OS(Agentic OS)’로서 역할을 강화해 나갈 것이라고 발표했다.

슬랙은 이 자리에서 ‘에이전틱 엔터프라이즈(Agentic Enterprise)’로 전환하기 위한 차세대 로드맵과 비전을 발표했다. 에이전틱 엔터프라이즈는 사람과 앱, 데이터, AI 에이전트를 하나의 환경에서 연결해 반복 업무를 자동화하고 팀이 더 빠르게 협업할 수 있는 기업의 새로운 형태를 뜻한다.

이번 컨퍼런스는 아쓰시 미토 세일즈포스수석 부사장의 환영사로 시작했다. 이어서 슬랙 코리아 김고중 부사장은 ‘업무를 위한 에이전틱 OS, Slack’을 주제로, 인공지능 전환(AX)을 지원하기 위한 슬랙의 혁신 로드맵과 ‘AI와 인간이 함께 공존하는 협업 환경의 미래’에 대해 집중 조명했다.

또한, 슬랙의 보안 및 신뢰성 강화를 위한 국내 주요 성과도 함께 소개됐다. 슬랙은 지난 7월 한국금융보안원(K-FSI)이 시행하는 클라우드 서비스 공급자(CSP) 안전성 평가 프로그램을 완료했으며, 이를 통해 국내 금융기관을 포함한 다양한 규제 산업에서도 슬랙을 안전하게 도입 및 활용할 수 있는 기반을 마련했다. CSP 안전성 평가는 전자금융거래감독규정(RSEFT)에 따라 상업용 클라우드 서비스를 도입하는 금융기관이 반드시 거쳐야 하는 절차다.

다양한 고객사들의 세션도 준비됐다. KT는 데브옵스(DevOps) 조직 내에서 슬랙을 활용해 효율적인 개발 문화를 구축한 사례를 소개했으며, CJ온스타일은 실시간 모니터링과 자동화를 통해 시스템 오류 대응 속도를 높인 성과를 공유했다.

이어 잡코리아는 슬랙을 기반으로 한 협업 문화 정립 여정을 발표했다. 잡코리아는 슬랙이 각 산업의 다양한 업무 환경에 적용될 수 있는 유연성을 보유하고 있으며, 도입 이후 실질적 업무 생산성 향상으로도 이어졌다고 설명했다.

박세진 세일즈포스 코리아 대표는 “슬랙은 이번 CSP 안정성 평가를 기반으로 금융권을 포함, 규제 산업에 속한 기업 또한 신뢰할 수 있는 기반을 마련했다”며 “데이터·AI·에이전트 그리고 인간의 유기적인 협력을 지원하는 에이전틱 OS로서의 입지를 지속 강화해 나가고 있다”고 말했다.

이어 “이번 ‘슬랙 투어 서울 2025’가 국내 기업들이 미래형 비즈니스 환경을 구축하는 데 필요한 다양한 인사이트를 확보할 수 있는 기회와 토론의 장이 되기를 기대한다”라고 언급했다.