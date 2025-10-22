연세의료원과 협력해 전국 7곳서 1800명 진료 진료·수술 연계…“의료복지 사각지대 해소 앞장”

[헤럴드경제=박성준 기자] NH농협생명은 의료 접근성이 낮은 농촌 지역의 고령 농업인과 주민을 위해 ‘농촌의료지원사업’을 지속하고 있다고 22일 밝혔다.

농협생명은 지난 9월 말 기준 합천·홍천·완도·당진·괴산·부안·고령 등 전국 7개 지역에서 의료지원활동을 진행했으며, 1800여명이 진료 혜택을 받았다. 진료 건수는 5000여건에 달하며, 올해 말까지 총 8회의 의료지원 활동을 목표로 하고 있다.

농촌의료지원사업은 연세의료원(세브란스병원)과 협력해 진행 중이다. 의료봉사단은 교수급 전문의 8명을 비롯해 약사·간호사 등 30여명으로 구성되며, 매회 약 250~400명의 농업인과 노약자를 대상으로 진료를 실시한다. 심장내과, 소화기내과, 치과, 재활의학과 등 다양한 과목의 진료와 처방이 이루어지며, 심전도·초음파·혈압측정·치과진료 등 각종 검사장비가 동원된다.

특히 진료 과정에서 중대 질환이나 이상 징후가 발견될 경우 세브란스병원 본원과 연계해 수술 등 후속 진료를 받을 수 있도록 지원하고 있다. 단순한 봉사활동을 넘어 실제 치료와 연결되는 실질적 의료 복지 서비스로 농업인들의 만족도가 높다고 농협생명은 설명했다.

농협생명 관계자는 “농업인의 건강은 곧 농업의 지속가능성과 직결된다”며 “앞으로도 의료기관과의 협력을 강화해 농촌 지역 의료복지 향상에 더욱 힘쓸 것”이라고 말했다.