광주은행, 대한항공 마일리지 카드 5종 출시

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주은행은 대한항공 마일리지 적립 등 혜택이 탑재된 ‘대한항공 SKYPASS카드’ 5종을 출시했다.

제휴 카드는 대한항공SKYPASS카드 일반형과 플래티늄형, 체크카드 개인 회원 대상 3종과 대한항공SKYPASS기업플래티늄카드(개인사업자), 대한항공SKYPASS기업플래티늄카드(법인사업자) 등 기업 회원 대상 2종으로 구성돼 있다.

개인회원에게는 신용카드 기준 국내외 가맹점 이용액 1천500원당 1마일리지(최대 2마일리지)를 적립하며 연간 최대 6만 마일리지, 연간 보너스 최대 1000 마일리지를 추가로 적립한다.

소기업이 아닌 일반 법인사업자용 카드의 경우 3000원당 1마일리지를 연간 무제한으로 적립한다.

전월 실적 조건 없이 마일리지 적립이 가능하며 해외여행 시 환율 우대 및 ATM 수수료 면제, 3대 패밀리 레스토랑 20% 현장 할인, 플래티늄 카드 이용 시 국내 공항 라운지 무료입장 등의 추가 혜택을 제공한다.