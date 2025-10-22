“우크라 종전 입장 간극 크다 판단”…미·러, 일정·입장 차로 난항 러 외무 “기사 읽고 놀라”, 크렘린궁 “준비에 시간 필요”

[헤럴드경제=정목희 기자] 우크라이나 종전 문제를 논의할 예정이던 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 정상회담이 연기될 가능성이 제기됐다고 미국 CNN이 21일(현지시간) 보도했다.

CNN에 따르면 백악관 관계자는 미·러 정상회담 일정을 조율할 예정이던 마르코 루비오 미국 국무장관과 세르게이 라브로프 러시아 외무장관의 이번 주 회동이 연기됐다고 밝혔다.

연기 사유는 알려지지 않았지만, 이 사안에 정통한 CNN 소식통은 양국 외교 수장이 우크라이나 전쟁 종식 가능성에 대해 서로 다른 기대를 갖고 있다고 전했다.

소식통에 따르면, 두 장관이 전날 정상회담 준비를 위해 통화한 뒤 트럼프 행정부는 러시아가 여전히 강경한 입장에서 충분히 물러서지 않았다고 판단한 것으로 알려졌다. 이에 따라 루비오 장관은 당분간 정상회담을 추진하지 않을 가능성이 크며, 다만 이번 주 중 다시 라브로프 장관과 일정을 논의할 수도 있다고 덧붙였다.

그러나 러시아 측은 “애초 정상회담 일정이 확정된 적도 없다”며 CNN 보도에 강하게 반박했다.

타스통신과 리아노보스티에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 브리핑에서 “러·미 정상회담에는 철저한 준비가 필요하다”며 “양측 모두 준비에 시간이 필요하다고 말해왔다. 처음부터 구체적인 날짜가 정해진 적이 없다”고 강조했다.

그는 “대통령들이 합의했지만 아직 확정되지 않은 것을 미룰 수는 없다”며 “트럼프 대통령이나 푸틴 대통령 모두 정확한 날짜를 제시하지 않았다”고 덧붙였다.

정상회담 준비가 얼마나 빨리 진행될 수 있느냐는 질문에는 “현재 준비 작업을 진행 중이지만, 어려운 과제가 많다”고 답했다.

유럽연합(EU) 지도자들이 이번 회담에 참여할 의사를 보였다는 보도에 대해서는 “논의된 세부사항이 없다”며 “회담 준비가 마무리될 때까지 전망을 언급하기는 이르다”고 선을 그었다.

또 푸틴 대통령이 트럼프 대통령과 같은 비행기를 타고 부다페스트에 도착할 수 있다는 보도에는 “공상적인 시나리오”라고 일축했다.

전날 루비오 장관과 전화 통화를 한 라브로프 장관은 이날 기자회견에서 “CNN 보도를 보고 놀랐다”고 말했다. 그는 “트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 합의한 사항을 구체적으로 논의했고, 그 합의를 진전시키기로 확인했다”며 “양국이 서로의 입장을 더 잘 이해하고 올바른 방향으로 나아가기 위해 계속 소통하기로 했다”고 밝혔다.

라브로프 장관은 또 “러시아와 미국이 부다페스트에서 정상회담을 개최하자는 제안에 원칙적으로 합의했다”고 덧붙였다.

세르게이 랴브코프 러시아 외무차관 역시 “합의되지 않은 것을 미룰 수는 없다”며 “양국 외무장관 회담의 시기와 장소가 명확히 정해지지 않았기 때문에 ‘연기’라는 표현은 부적절하다”고 강조했다.

앞서 미·러 정상은 지난 16일 통화에서 헝가리 부다페스트에서 회담을 열기로 합의했다.

트럼프 대통령은 당시 “러시아와 우크라이나 간의 이 ‘불명예스러운 전쟁’을 끝낼 수 있을지를 논의할 것”이라며 회담이 2주 내로 열릴 것으로 전망했었다.

미국과 러시아는 전날 외교 수장 간의 전화 통화를 공개하며, 양국 정상이 16일 통화에서 합의한 사항을 구체화하기 위한 조치들에 대해 “건설적인 논의가 있었다”고 발표했다.

두 정상은 지난 8월 미국 알래스카 앵커리지에서 약 3시간 동안 회담을 진행했으나, 우크라이나 종전 방안에 대해서는 구체적 합의에 이르지 못한 바 있다.