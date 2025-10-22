기후부 출범이후 첫 풍력업계와 간담회 주재

[헤럴드경제=배문숙 기자]김성환 기후에너지환경부 장관은 21일 “풍력발전의 보급 확대와 함께 관련 산업 생태계를 적극 육성하겠다”고 강조했다.

김 장관은 이날 서울 서초구 한강홍수통제소에서 주재한 풍력 업계 간담회에서 “기후부는 과거 환경부가 주로 담당해온 규제 중심의 역할에서 벗어나, 녹색문명의 주인공으로 거듭나기 위한 진흥 측면에 방점을 두고, 재생에너지 대전환의 선두부처 역할에 매진할 것”이라며 이같이 말했다.

이날 간담회는 지난 1일 기후후 출범이후 김 장관이 풍력업계와 공식적으로 소통하는 첫 자리로 풍력발전 보급 가속화를 위한 업계 의견을 수렴했다.

두산, 유니슨 등 터빈 업체를 비롯해 한화오션, 에이치디(HD)현대중공업, 성동조선 등 주요기자재 업체와 에스케이(SK)이노베이션이앤에스(E&S), 코펜하겐 인프라스트럭처 파트너스(CIP), 크레도(KREDO), 지에스(GS)윈드 등 국내외 개발사 임직원, 전문가, 풍력 단체 관계자들이 간담회에 참석했다.

김 장관은 “기후부 출범은 화석연료 중심의 탄소문명을 조속히 재생에너지 기반 탈탄소 녹색문명으로 대전환하는데 초석을 마련하기 위한 것”이라고 강조했다.

이어 “해상풍력은 선행 신규사업(프로젝트)의 성공적 안착을 통해 국가 성장 동력으로 육성하고 육상풍력은 장관 주재 범정부 전담반(TF)을 조속히 출범시켜 업계 인허가 문제를 일괄방식(원스탑)으로 해소할 계획”이라고 덧붙였다.

풍력업계는 이 자리에서 풍력발전 현장의 목소리와 애로사항을 전달했다고 기후부는 전했다. 이에 따라 정부는 업계 의견을 반영해 ▷육상풍력 범정부 전담반(TF) 출범 ▷해상풍력 범정부 전담반(TF)을 통한 신규사업(프로젝트) 인허가 지원 ▷해상풍력특별법 하위법령 제정 등을 조속히 추진할 계획이다.

‘재생에너지 대전환’을 핵심 국정 과제로 내건 이재명 정부는 계획적 대규모 개발이 가능한 해상풍력을 재생에너지 확충의 핵심 수단으로 여기고 있다.

새 정부 출범 전 확정된 11차 전력수급기본계획(전기본·2024∼2038년 적용)에는 2030년까지 우선 약 14GW 규모의 해상풍력 설비를 도입한다는 목표가 제시됐다. 여기에만 약 100조원 규모의 민관 투자가 필요할 것으로 예상된다. 이재명 정부는 향후 확정할 12차 전기본(2026∼2040년)을 통해 이보다 보급 목표를 더욱 높인다는 방침이다.

기후부는 “향후에도 업계, 관련 전문가와 함께 풍력 보급 가속화를 위한 정책 방안에 대해 지속적으로 소통하여 최적의 전략을 모색할 예정”이라고 말했다.