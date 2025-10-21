“새로운 한일관계 여는 중대한 전환점 “자주 만나 소통할 수 있길 바란다” “APEC 정상회의서 건설적인 대화 나누길 고대”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 21일 “다카이치 사나에 일본 총리의 취임을 축하한다”며 “미래지향적 상생 협력을 한층 강화해 나가길 기대한다”고 밝혔다.

이 대통령은 페이스북 메시지에서 이날 선출된 다카이치 신임 총리를 향해 이같은 축하 메시지를 전했다.

이 대통령은 “한일 양국은 앞마당을 함께 쓰는 이웃으로서 정치, 안보, 경제, 사회문화와 인적교류 등 다양한 분야에서 협력관계를 발전시켜 왔다”며 “60년 전에는 상상하기 어려웠던, 약 1200만 명의 양국 국민이 서로를 방문하는 시대를 맞이했다”고 운을 뗐다.

이어 이 대통령은 “이제 우리는 새로운 한일관계의 60년을 열어가야 하는 중대한 전환점에 서 있다”면서 “그 어느 때보다 불확실성이 높아진 국제정세 속에서 한일관계의 중요성 역시 어느 때보다 커지고 있다”고 강조했다.

계속해서 이 대통령은 “이 중대한 시기에 총리님과 함께 양국 간, 그리고 양 국민 간 미래지향적 상생 협력을 한층 강화해 나가길 기대한다”며 “아울러 셔틀외교를 토대로 양국 정상이 자주 만나 소통할 수 있길 바란다”고 강조했다.

그러면서 이 대통령은 “다가오는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 개최되는 경주에서 총리님을 직접 뵙고, 건설적인 대화를 나눌 수 있길 고대한다. 다시 한번 취임을 진심으로 축하드린다”고 했다.