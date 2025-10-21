부산지법, 징역 10개월에 집행유예 2년 선고

[헤럴드경제=한지숙 기자] 술에 취해 차량 뒷좌석에 누워있던 남성이 기계식 주차타워에 입고된 줄 모르고 차 문을 열었다가 추락사한 사고와 관련해 재판에 넘겨진 경비원과 관리소장이 징역형의 집행유예를 선고받았다.

21일 법조계에 따르면 부산지법 형사 5단독(김현석 판사)은 업무상과실치사 혐의로 기소된 70대 경비원 A씨와 50대 관리소장 B씨에게 징역 10개월에 집행유예 2년을 내렸다. 또 차량 내부를 제대로 살피지 않고 입고 버튼을 누른 40대 입주민 C씨에게 벌금 1000만원을 선고했다.

사건은 지난 2023년 1월 16일 오후 부산 진구의 한 오피스텔 기계식 주차타워에서 발생했다.

이 오피스텔 주민이자 피해자인 D씨는 지인과 술자리를 한 뒤 대리기사를 불러 자신의 그랜저 차량을 오피스텔 주차타워까지 이동시켰다. 대리기사는 D씨를 뒷좌석에 둔 채 주차타워 승강기 위에 차량을 세우고 떠났다.

D씨는 이후 차량 뒷좌석에서 잠이 들었다.

5분 뒤 이 주차타워에 도착한 또 다른 입주민 C씨는 승강기 위에 놓여 있는 D씨의 차량을 발견하고 창문을 통해 내부를 봤으나 사람을 보지는 못했다. 이어 경비실로 가 “차만 있고 사람이 없으니 제가 올리겠다”고 알린 뒤 입고 버튼을 눌렀다.

주차타워 담당인 경비원 A씨는 현장을 확인하지 않은 채 입고를 허락했다. D씨의 그랜저 차량은 15층 높이에 주차됐으며, 1시간 뒤 잠에서 깬 D씨는 문을 열고 내리다 추락해 숨졌다.

김 판사는 “경비원 A씨는 기계식주차장의 관리업무 담당자로서 한국교통안전공단에서 실시하는 교육을 이수하지 않은 상태에서 관리인 업무를 수행해 왔다”면서 “기계식주차장이 안전한 상태로 운영될 수 있도록 관리하지 않았고, 차량 내 사람이 있는지를 확인하지 않았다”고 지적했다.

관리소장 B에 대해서는 “오피스텔의 전반적인 업무를 총괄하는 책임자”라면서 “근무하는 경비원들의 업무에 대한 교육, 근무 형태·상황을 관리하고, 입주민들에게 안전한 사용 방법을 지도·계몽할 업무상 의무가 있다”며 책임을 인정했다.

입주민 C에 대해서는 “차량 선팅이 강하게 돼 있어 눈으로 뒷좌석 부분을 확인할 수 없다고 하더라도, 문을 직접 잡아당겨 열어보고 차량 문을 두드리거나, 전화번호로 연락해 상황을 확인할 수 있다”면서 “일반적 보통인의 주의의무를 위반한 과실이 있다”고 판단했다.