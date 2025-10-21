- UST-한국과학기술지주(KST), 협력체계 구축체결 - 학생 창업 활성화 학사제도 마련 및 사업화 지원

[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술연합대학원대학교(UST)는 21일 한국과학기술지주(KST)와 국가연구소 기술 기반의 학생 창업 활성화 및 창업 인재 육성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 ▷대학 및 정부출연연구기관의 우수 기술 공동 발굴 및 사업화 연계 ▷창업 인재 발굴‧육성을 위한 교육과정 및 사업 설계 ▷창업 및 기술사업화 관련 인력 지원 및 네트워킹 ▷기술 기반 창업 기업 스케일업을 위한 투자 협력 및 사업 연계 등에 협력하기로 했다.

특히 양 기관은 정부출연연구기관의 첨단 과학‧공학 기반의 원천기술을 바탕으로 사회에 장기적이고 큰 영향을 미칠 수 있는 ‘딥테크(Deep Tech)’ 기반의 학생 창업 활성화에 힘을 모을 계획이다.

이를 위해 학생이 기술 발굴 및 사업화를 추진하는 창업 초기 단계부터 투자 연계 및 시장 진입까지 기술사업화 전 과정에 필요한 역량을 갖출 수 있도록 전 주기적 지원 체계 마련 등에 협력할 예정이다.

UST는 강대임 총장 취임 후 ‘가치 창출형 글로벌 인재’ 양성을 위한 전략 프로그램으로 출연연 첨단기술 기반의 학생 창업 활성화를 추진하고 있다. 이를 위해 재학생 창업 친화적 학사제도를 도입하고, 창업 지원체계를 구축하는 등 다각적인 노력을 기울이고 있다.

이번 KST와의 협력을 통해 양측은 창업과 학위 연계 모델 수립, 연구소 기업 중심 창업 등 구체적, 실질적 학생 창업 인프라 마련에 힘쓸 계획이다.

강대임 총장은 “UST의 현장 연구중심 교육 플랫폼과 KST의 기술사업화 역량을 결합해 출연연 기술 기반의 학생 창업이 활성화될 수 있도록 힘쓸 것”이라며 “UST의 창의적 인재와 출연연의 딥테크가 만나 혁신기술 바탕의 창업 생태계를 활성화하고 국가의 새로운 성장 동력을 만들어 갈 수 있는 환경을 조성할 것”이라고 밝혔다.

최치호 대표는 “이번 협약은 기술 기반 창업 생태계의 새로운 전환점을 만드는 의미 있는 출발점”이라며 “KST는 학생 창업팀이 초기 기술 발굴부터 투자, 글로벌 진출까지 성장 전 과정을 안정적으로 밟아갈 수 있도록 적극 지원해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 과학기술연합대학원대학교(UST)는 과학기술정보통신부 직할 교육기관으로, 전국 30개 국가연구소를 스쿨로 운영하는 연구현장 중심의 교육을 통해 이공계 석‧박사 인재를 양성하는 국가연구소대학이다.