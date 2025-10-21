[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 금천구(구청장 유성훈·사진)는 주민 참여형 ‘축제형 공동주택 공감학교’를 운영한다고 21일 밝혔다.

‘공감학교’는 기존의 이론 중심 교육에서 벗어나, 주민이 주체가 되어 즐기고 배우는 열린 축제 형식으로 진행된다. 사전 수요조사를 통해 선정된 관내 3개 단지에서 주민들이 함께 어울리고 소통하는 행사가 열린다.

첫 공감학교 행사는 지난 18일 독산한신아파트에서 열렸다. 이날 현장에서는 층간소음과 흡연 등 공동주택 내 주요 갈등 요인을 상징한 ‘갈등타파 두더지게임’이 진행됐다. 참가자들은 망치로 갈등 요소를 직접 두드리며 이웃 간 갈등을 유쾌하게 풀어내고, 서로를 이해하는 시간을 가졌다.

또한 ‘희망 메시지 스티커 달기’ 구역에서는 주민들이 갈등을 넘어 화합과 상생을 기원하는 메시지를 작성해 달 모형의 조형물에 부착하며 행사장 한쪽 면을 밝고 따뜻한 글귀로 채웠다.

이외에도, 사연물품 경매, 가위바위보, OX퀴즈 등 다채로운 프로그램이 진행돼, 가족 단위 주민들이 함께 즐기고 어울리는 축제의 장이 마련됐다.

각 프로그램 구역에는 ‘이웃과 인사하기’, ‘존중과 배려’, ‘층간소음 방지’ 등 갈등 예방 서명판을 비치해 주민들이 서명을 통해 실천 의지를 표현하도록 했다. 서명 시에는 홍보 물품을 배부하는 등 자연스럽게 참여를 유도해 주민들의 공감과 실천 의지를 한층 더 높였다.

한편, 공감학교는 오는 24일 금천현대아파트, 25일 관악우방아파트에서 순차적으로 이어진다. 주민들은 체험형 부스를 통해 자연스럽게 갈등 상황을 인식하고, 서로의 입장을 이해하며 공감하는 시간을 가질 예정이다.

유성훈 금천구청장은 “이번 공감학교는 단순한 교육이 아닌, 주민 스스로 참여하고 체험하는 축제를 통해 갈등을 풀고 관계를 회복할 수 있는 새로운 시도”라며 “앞으로도 현장 중심의 정책을 통해 더불어 사는 공동체 문화를 확산해 나가겠다”라고 밝혔다.