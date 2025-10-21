24~26일 영남알프스 123㎞ 코스 10㎞·26㎞··45㎞ 등 2000명 참가

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 울주군이 오는 24일부터 26일까지 해발 1000m 고지가 넘는 아름다운 산으로 이뤄진 영남알프스에서 ‘2025 울주 트레일 나인피크(UTNP) 대회’를 개최한다.

울주 트레일 나인피크는 국내 최정상급의 대회이자 국제트레일러닝협회로부터 6포인트 인증을 받은 최고 난이도의 대회다. 국내 최장거리 123㎞ 코스(9PEAKS)로 유명하며, 대회를 완주하면 이탈리아에서 열리는 ‘TOR 330 대회’ 참가 자격을 얻게 된다.

올해 대회는 총 2000여 명이 참가한 가운데 ▷9PEAKS(123㎞) ▷5PEAKS(45㎞) ▷2PEAKS SKYRACE(27㎞) ▷2PEAKS(26㎞) ▷1PEAK(10㎞) ▷키즈트레일(가족동반레이스) 등 모든 연령이 참여하는 다양한 종목이 진행된다.

대회 기간 중 엑스포존, 먹거리존, 체험존 등 다양한 부대 프로그램이 제공돼 관람객에게 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 선사한다.

대회 시상식은 코스별 경기 일정에 따라 오는 25일과 26일 양일간 진행되며, 참가자 모두가 완주의 성취를 함께 나누는 축하의 장으로 펼쳐진다.

울주군 관계자는 “러닝을 사랑하는 모든 분들이 함께 즐길 수 있는 축제로 대회를 준비했다”며 “억새평원이 절정을 이루는 아름다운 계절을 맞아 자연 속에서 안전하고 즐겁게 달리며 특별한 추억을 만드는 기회가 되길 바란다”고 소개했다.