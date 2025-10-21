ETF플랫폼 ‘FunETF’ 앱에서 월배당 ETF 포트폴리오 서비스 ‘포트래빗’ 오픈 투자 금액별 실제 月 배당금 한눈에…직장인 ‘셀프 월급 인상’ 효과 기대 11월 30일까지 출시 기념 이벤트 진행…참여자 선착순 1만명 다이소 기프티콘 증정

[헤럴드경제=김유진 기자] 배당 상장지수펀드(ETF)에 대한 수요를 겨냥해 삼성자산운용이 자사의 ETF∙펀드 플랫폼 ‘FunETF’ 내 월배당 포트폴리오 서비스 ‘포트래빗(PortRabbit)’을 모바일 버전으로 새롭게 선보인다.

21일 삼성자산운용에 따르면, 포트래빗은 포트폴리오와 래빗(Rabbit)의 합성어로 급변하는 시장에서 투자자의 수익을 빠르고 효율적으로 대응한다는 의미를 담아 출시됐다. FunETF 회원이라면 누구나 월배당 투자 목적과 배당 성향에 따라 개인 맞춤형 월배당 포트를 만들고 수익률∙배당률 등을 관리할 수 있는 서비스다.

월배당 투자 목적에 따라 높은 월배당을 원하는 ‘월배당 홀릭(Holic)’, 두 번 배당을 추구하는 ‘한 달에 두 번 배당’, 매매차익 비과세 상품을 원한다면 ‘스마트 절세 투자’ 등 원하는 배당 성향별로 포트폴리오를 만들 수 있다. 특히 ‘나만의 월배당 만들기’는 100만원, 300만원, 500만원 등 원하는 월 배당금을 받기 위해 어떤 ETF를 얼마나 투자해야 하는지 포트폴리오로 쉽게 확인하고 매월 현금 흐름까지 모니터링이 가능하다.

포트래빗은 우선 월배당 ETF 포트 서비스를 오픈한 뒤, 고객의 나이와 투자 유형을 고려한 맞춤형 ETF 포트폴리오를 만들어주는 ‘돈 불리기’ 기능과 ‘비과세 증여플랜’ 기능도 11월말 출시를 목표로 개발 중에 있다.

삼성자산운용은 이번 포트래빗 모바일 서비스 출시를 기념해 ‘나만의 월배당 공유하기’ 이벤트도 진행한다. 오는 11월 30일까지 FunETF 앱에서 포트래빗을 통해 본인의 포트폴리오를 만들고 스크린샷으로 SNS에 공유하면 이벤트 참여가 완료된다. 이벤트에 참여한 선착순 1만명 대상 다이소 5000원권 기프티콘이 지급된다.

삼성자산운용 관계자는 ”포트래빗은 월배당을 받기 위해 어떤 ETF에 투자해야 할지 막막했던 직장인들에게 조언해주며, ‘셀프 월급 인상’ 효과까지 누릴 수 있는 새로운 서비스가 될 것“이라며 ”앞으로도 FunETF 플랫폼의 서비스 경쟁력을 강화해 ETF와 펀드를 활용한 자산관리 서비스를 만들어가겠다“고 밝혔다.