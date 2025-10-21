3주간 70개국 1700여개 기업 방한...4000곳과 수출 상담 산업부 “수출상담 1만건, 계약 5000억원 기대”

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 아시아태평양경제협력체(APEC) 경주 정상회의 개최를 계기로 K-수출 세일즈에 나선다.

산업통상부는 수출 확대를 지원하기 위해 21일부터 다음 달 7일까지 약 3주간 전국 주요 전시장에서 ‘2025 수출 붐업 코리아 위크’ 행사를 진행한다고 밝혔다.

21일 경기 고양시 일산 킨텍스에서 열린 개막식에는 여한구 산업부 통상교섭본부장, 강경성 코트라 사장, 협업 유관기관, 수출 기업 등 80여명이 참석했다.

이 행사는 지난 2015년 시작한 ‘붐업 코리아’ 수출상담회가 모태로, 수출과 지역경제 활성화를 함께 도모하기 위해 작년부터 전국 30여개 산업전시회와 지역 문화·관광을 연계하는 ‘수출 붐업 코리아 위크’로 확대했다.

특히 올해는 APEC 정상회의가 경주에서 개최되며 세계의 관심이 한국에 쏠리는 만큼, 이를 수출·지역으로 확산하기 위해 행사 규모를 대폭 키웠다.

올해 행사에는 70개국에서 1700여개 글로벌 기업이 방한해 작년보다 참가 규모가 70% 커졌다. 행사 연계 전시회도 작년 20개에서 올해 28개로 늘어 전자, 반도체, 미래차, 조선해양, 바이오, 소비재 등 다양한 산업 분야가 참여한다.

상담에 참여하는 국내 수출 기업도 작년 대비 30% 이상 늘어난 4000여개로 집계됐다.

행사 기간 수도권에서는 한국전자전, 반도체대전, 충청에서는 오송 화장품뷰티엑스포, 영남에서는 대구 미래혁신기술박람회(FIX 2025), 부산 국제조선해양산업전, 호남에서는 광주 빅스포, 목포 남도국제미식박람회 등 산업 전시회가 각각 열린다.

코트라도 행사 첫날 킨텍스에서 ‘해외전시회 성약 바이어 초청 리셉션’을 열고 수출 선도기업 지원에 나섰다.

산업부는 이같은 활동을 통해 행사 기간 전국에서 약 1만건의 수출 상담이 이뤄지고, 역대 최대인 약 3억5000만달러 규모(한화 5000억원가량)의 계약 및 업무협약(MOU)이 체결될 것으로 기대했다.

산업부는 수출 촉진과 지역 문화·관광을 통한 내수 활성화를 위해 정부, 지방자치단체, 협회 및 전시장이 협력하고 있다고 소개했다.

지난해 한국관광공사 중심으로 운영한 ‘블레저(비즈니스+레저)’ 프로그램에 더해 올해는 지자체·전시장이 함께 기획한 한강크루즈·한복체험(수도권), 경주문화 투어·치맥 페스티벌(영남), 전통주·문화재 체험(충청), 해상케이블카·남도미식 투어(호남) 등이 새로 마련됐다.

여한구 본부장은 이날 행사장을 찾아 수출 상담 현장을 살피고 기업 관계자들에게 “기업인의 열정과 정부의 지원이 결합해 K-기업의 브랜드 파워를 세계에 알리고 APEC을 넘어 글로벌 도약의 발판이 되도록 정부도 끝까지 함께 뛰겠다”고 말했다.