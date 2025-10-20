[헤럴드경제=김성훈 기자] 추석 연휴였던 지난 5일 경부고속도로 서울 방향 신갈분기점(JCT) 부근에서 SM3 차량이 진로 변경 차량을 피하려다가 갓길의 가드레일을 받고 전복했다. 차에서는 이내 불이 붙어 위험한 상황이 빚어졌다. 차 안에는 운전자 A 씨가 타고 있었다.

때 마침 고양시 일산 차병원 소속의 간호사 박채원(27·여) 씨가 이곳을 지나고 있었다. 그는 즉시 차를 세우고 차 안에 있는 소화기를 꺼내 진화에 나섰다.

불을 다 끈 뒤에는 A 씨를 차에서 끄집어내 구조한 뒤 맥박과 호흡을 체크하는 등 상태를 확인하며 119 구급대가 올 때까지 응급처치를 이어갔다. 박 씨의 예비 신랑과 인근에 있던 레커차 기사 2명 등도 진화 및 구조 작업을 함께 했다.

박 씨의 용감하고 침착한 대응으로 인해 사고는 큰 인명피해 없이 마무리됐다. A 씨는 얼굴 등에 2도 화상을 입고 현재까지 병원 치료를 받고 있다.

오는 25일 결혼식을 앞둔 박 씨는 예비 신랑과 함께 시댁에 다녀오다 사고를 목격하고 나서게 됐다고 한다.

경기남부경찰청 교통과는 20일 박 씨를 시민의 생명을 구한 유공자로 선정하고 감사장을 전달했다. 또 레커차 기사 등 사고 수습에 도움을 준 모든 시민에게 감사장을 전달할 계획이다.

박 씨는 “차에 불이 나 위험한 상황이었지만, 평소 병원에서 응급환자를 보듯 망설임 없이 몸이 움직였다”며 “환자의 생명에 지장이 없다고 하니 뿌듯하다”고 전했다.

송재만 일산 차병원 원장은 “박채원 간호사는 묵묵히 맡은 바 일을 성실하게 하는 모범적인 간호사”라며 “위험을 무릅쓰고 인명을 구조한 데 대해 의료인 입장에서 감사를 전한다”고 말했다.