피의자 64명 중 5명 석방…1명은 이미 구속 경찰 ‘캄보디아 의혹’ 전반 철저히 수사 방침

[헤럴드경제=이용경·이영기 기자] 캄보디아에 구금됐다 18일 국내로 송환된 온라인 스캠 범죄 연루 피의자 64명 가운데 58명만 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받는다. 나머지 피의자 6명은 경찰과 검찰 단계에서 영장이 반려됐거나 이미 구속됐기 때문이다.

20일 경찰 등에 따르면 캄보디아에서 송환된 피의자 64명 가운데 1명은 이미 구속된 것으로 나타났다. 경찰은 나머지 63명 중 59명에 대해 구속영장을 신청했고 4명은 석방했다고 밝혔다.

서울 서대문경찰서가 구속영장을 신청한 리딩방 사기 피의자 1명도 검찰에서 영장을 청구하지 않았다. 서울서부지검 관계자는 “출국 경위와 범행에 일부 계좌가 사용된 경위, 감금된 이후 캄보디아 대사관에 도움을 요청한 점, 캄보디아 현지 경찰에 신고·구조돼 유치장에 감금됐다가 한국으로 송환되는 등 범행 이후 사정 등을 고려했다”고 영장 반려 사유를 밝혔다.

앞서 경찰은 지난 7~9월 캄보디아 당국으로부터 현지 피싱 콜 센터를 단속했다는 사실과 한국인 피의자 명단을 통보받았다고 한다. 경찰은 그 즉시 충남경찰청과 경기북부경찰청을 집중수사관서로 지정하고 국내 피해자에 관한 확인·조사 등 혐의 입증을 위한 수사를 진행해 왔다고 밝혔다.

충남경찰청은 지난해 말부터 올해 7월까지 로맨스 스캠·리딩방·보이스피싱·노쇼 사기 범행에 대해 수사를 이어가고 있다. 경기북부경찰청은 올해 3~4월 발생한 로맨스 스캠 범행에 대해 수사 중이다.

경찰은 이번에 송환된 피의자들을 조사하는 과정에서 3~4명가량이 스캠단지 조직원들로부터 감금·폭행 등 피해를 진술해 사실관계를 확인 중이라고 밝혔다. 특히 이들의 동의를 받아 마약 간이시약 검사를 실시한 결과 전원 음성반응으로 확인돼 정밀검사를 진행 중이라고 덧붙였다.

경찰은 향후 이들에 대해 ▷출입국 경위 ▷범죄조직 구조 ▷스캠단지 현황 ▷인력공급·알선조직 ▷현지 납치·감금 피해현황 ▷마약 투약 여부 등 캄보디아 의혹 전반에 대해 철저히 수사할 방침이라고 밝혔다. 아울러 해외 공범과 국내 연계 조직에 대한 수사 단서를 확보하는 데 주력하고 확인된 사실과 정보를 토대로 피싱범죄 예방 및 검거 대책을 마련할 예정이라고 설명했다.