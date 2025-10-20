‘악기장’ 전승교육사 김영열 씨는 명예보유자 인정

[헤럴드경제=김현경 기자] 국가유산청은 국가무형유산 ‘대목장(大木匠)’ 보유자로 김영성, 이광복, 조재량 씨를 인정했다고 20일 밝혔다.

국가무형유산 대목장은 전통 목조 건축의 설계와 시공, 감리까지 전 과정을 책임지는 목수로, 궁궐이나 사찰, 군영 시설 등을 건축하는 도편수를 의미한다.

국가유산청은 대목장의 보유자 인정 조사를 통해 해당 종목에 대한 전승 기량과 전승 활동 노력 등을 확인한 후, 보유자 인정 예고와 무형유산위원회의 최종 심의를 거쳐 세 명을 보유자로 인정했다.

김영성 씨는 1977년 국가무형유산 대목장 보유자인 고(故) 고택영에게 입문해 1997년 이수자가 됐으며, 2000년 전승교육사, 2021년 전라남도 무형유산 보유자로 인정돼 전통 도구 및 기술의 전수교육 등 대목장의 보전, 전승에 힘써 왔다.

이광복 씨는 최원식-조원재-이광규의 맥을 잇는 고(故) 조희환과 고(故) 신영훈에게 대목장의 기술을 전수 받아 20년 이상 전통 사찰 신축 등 해당 분야에서 활발히 활동해 왔다.

조재량 씨는 최원식-조원재-이광규-신응수로 전승된 궁궐 건축의 기문(技門, 기술을 가르치고 배우면서 만들어진 가문) 계보를 이었다. 1996년 신응수 전 국가무형유산 대목장 보유자에게 입문해 2006년 이수자가 됐고, 이후 도편수로서 국가유산 복원, 보수를 맡아 왔다.

대목장은 2000년 이후 약 25년 만에 3명의 보유자가 추가 인정된 것으로, 향후 전승 현장에도 활력을 가져올 것으로 기대된다.

아울러 국가유산청은 ‘악기장(樂器匠)’ 전승교육사 김영열 씨를 명예보유자로 인정했다.

김영열 씨는 2004년 전승교육사로 인정된 후 20년 이상 현악기 제작에 대한 전수 교육과 전승 활동에 힘써 온 공로를 인정 받았다.