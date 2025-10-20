12월부터 내년 2월 수강 모집

[헤럴드경제=강승연 기자] 현대백화점은 오는 21일부터 ‘2025년 현대문화센터 겨울학기’ 신규 회원을 모집한다고 밝혔다.

가을학기는 12월 1일부터 내년 2월 28일까지다. 인문학·운동·재테크·요리 등 다양한 이색 강좌를 선보인다.

먼저 러닝(Running) 트렌드에 맞춰 다양한 강좌를 마련했다. 내달 7일 더현대 서울 CH1985에서 유명 러닝 코치와 아이린과 함께 직접 야외 러닝을 체험하는 원데이 클래스를 진행한다.

올해 1200여 명이 수강한 인기 전략 카드 스포츠 ‘브리지(Bridge)’ 강좌도 확대한다. 초급·중급·고급 등 수준별 강좌를 세분화해 접근성을 높였다. 점포별로 토너먼트 대회도 한다.

외부 명소를 방문하는 체험형 콘텐츠도 강화한다. 유명 도슨트와 함께 매달 국내 유명 갤러리를 순회 방문하는 ‘뮤지엄&갤러리 투어’가 대표적이다. 미술품 도슨트 투어는 매 학기마다 조기 마감되는 대표 인기 프로그램이다.

아울러 크리스마스와 송년 모임에서 활용할 잡화를 제작하는 강좌도 선보인다. ‘크리스마스 리스 캔들 만들기’, ‘눈사람 머그컵 만들기’, ‘크리스마스 트리 오브제 만들기’ 등이다.

현대백화점 관계자는 “앞으로도 현대백화점에서만 만날 수 있는 다양한 체험 강좌와 이색 현장 강의를 통해 차별화된 고객 경험을 제공할 것”이라고 말했다.