유명 골퍼, VVIP고객 골프 대회 이어 미디어파사드·온수풀 버스킹 감동 선사 삼척에 새로운 럭셔리호텔 건립도 추진

[헤럴드경제=함영훈 기자] 유럽 감성의 럭셔리 헤리티지 호텔인 서귀포 ‘제주 더 시에나 프리모’가 오픈한 지 100일 만에 광폭 행보를 보이고 있다.

국내 정상급 골퍼들과 VVIP 하이밸류게스트 초청 골프대회를 연 데 이어 전문 예술가집단을 초빙해 웬만한 몰입형 아트센터보다 장대한 미디어파사드 퍼포먼스를 유럽형 건축물 외벽을 통해 벌이고 있다.

최근에는 제주 호텔과 골프장뿐만 아니라 삼척에도 새로운 럭셔리 리조트를 건설하겠다고 발표했다. 유럽 전통이 호텔 디자인 곳곳에 스며든 가운데, 11월 말에는 정통 유럽형 핼러윈 축제도 연다.

다양한 어린이·청소년 에듀테인먼트 시설로 ‘키캉스(키즈 호캉스)의 성지’로도 불리는 더 시에나 프리모가 ‘해피 핼러윈 패키지’와 다양한 핼러윈 이벤트를 선보인다.

핼러윈 리미티드 케이크에서부터 코스튬 세트까지 마법 같은 하룻밤을 위한 다채로운 핼러윈 혜택을 준다. 투숙일 기준 내달 16일까지 한정 운영된다.

아이들의 성지로 불리는 호텔 키즈 카페 ‘밤비노’에서 아이들과 함께하는 핼러윈 이벤트도 즐긴다.

핼러윈 분위기로 단장한 밤비노 키즈 카페에서는 ‘마녀 마을에 놀러온 호박 친구들’이라는 스토리로 핼러윈 포토존과 사회관계망서비스(SNS) 포토 이벤트, 열쇠고리 DIY 체험까지 핼러윈 호캉스의 즐거움 더해줄 이벤트와 선물이 마련된다.

특별한 사진을 남길 수 있는 포토존에서 사진 촬영 후, 인스타그램 후기를 남기면 추첨을 통해 선물을 준다. 또 키즈 카페를 이용하는 어린이에게 슈링클스 재질의 열쇠고리 만들기 체험 키트를 1인당 1회 무료 제공한다.

해피 핼러윈 패키지는 ▷키즈룸 1박 ▷성인+소인 조식 ▷핼러윈 케이크 ▷핼러윈 코스튬 세트 ▷키즈 카페 ▷수영장 썬베드 ▷ 수영장 화덕 피자&맥주 제공 ▷호텔&리조트 수영장 교차 이용 등 아이를 위한 핼러윈 특전으로 다채롭게 구성된다.

자녀를 둔 가족 단위 여행객들의 재방문율이 높은 더 시에나 프리모는 사계절 내내 38도를 유지하는 야외 온수풀과 키즈 카페, 매일 밤 야외수영장 라이브 공연, 미디어파사드 쇼 등 다채로운 문화예술, 힐링 콘텐츠를 보유하고 있다고 호텔 측은 설명했다.

핼러윈 시즌에는 관련 스토리를 담은 미디어파사드 영상이 계속 상영되어, 더욱 신비롭고 마법 같은 분위기를 연출한다.