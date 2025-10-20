유동규 구속 확정·李대통령 첫 출석 등 주요 국면마다 휴대폰 교체 기록 박정훈 “운영위 국감만이라도 출석해야”

[헤럴드경제=김진 기자] 이재명 대통령의 최측근으로 알려진 김현지 대통령실 제1부속실장이 국정감사 시작일인 이달 13일을 포함해 주요 국면마다 휴대전화를 여러 차례 교체한 사실이 드러났다. 국민의힘에서는 “이 대통령의 사법리스크 컨트롤타워 역할을 해 온 만큼 증거인멸을 위한 행위로 볼 여지가 충분하다”는 주장과 함께, 김 실장의 국정감사 증인 출석을 거듭 촉구하는 목소리가 나왔다.

국회 과방기술정보방송통신위원회 소속인 박정훈 국민의힘 의원은 20일 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “김현지 실장의 휴대전화 교체 기록을 KT로부터 입수해 분석했다”며 이같이 밝혔다.

박 의원에 따르면 김 실장은 국감 시작인인 13일 오전 10시36분 ‘아이폰14’에서 ‘아이폰17’로 휴대전화를 한 차례 교체했고, 이로부터 9분 만에 기존에 사용했던 ‘아이폰14’로 다시 교체했다. 박 의원은 “상식적으로 납득할 수 없는 일”이라며 “또 하나의 번호를 만들어 유심을 갈아 낀 것이 아닌지 의심스럽다”고 말했다.

김 실장은 대장동 사건의 ‘키맨’인 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장의 구속이 처음으로 확정됐던 지난 2021년 10월19일에도 휴대전화 번호를 변경한 것으로 나타났다. 두 달여 만인 같은 해 12월27일에도 또다시 기기를 교체했는데, 박 의원은 “2021년 12월10일 고(故) 유한기 전 성남도시개발공사 개발사업본부장이 유서를 남긴 채 사망하고, 2021년 12월21일 고 김문기 전 성남도시개발공사 개발1처장이 사망한 다음”이라고 지적했다.

김 실장은 2023년 9월9일에도 휴대전화를 교체했다. 박 의원은 대북송금 사건과의 연결 의혹을 제기했다. 그는 “9월9일 이 대통령은 쌍방울 대북송금 사건으로 수원지검에 출석했다. 이 대통령이 검찰에 출석한 날 휴대폰을 교체한 것”이라고 했다.

또 박 의원은 “2023년 9월7일 이화영 부지사는 대북송금 사실을 이재명에게 보고했다는 진술을 번복하며, 기존 진술은 ‘검찰 압박에 의한 것이었다’고 돌연 주장했다”며 “9월8일 수원지검은 중앙선관위를 압수수색해 이재명 대통령 후보자의 2021년 민주당 대선후보 경선 당시 후원자 명부, 계좌 내역을 확보했다”고 했다.

박 의원은 기자들과 만나 “컨트롤타워 역할을 한 김현지 실장이 텔레그램이나 대화방을 통해 여러가지 대화를 나눴을 가능성이 높다”며 “혹시라도 압수수색이 될 수 있기 때문에 그런 차원에서 휴대전화를 교체했을 가능성을 배제할 수 없다”고 말했다. 그러면서 “명쾌하게 (의혹을) 해소하기 위해선 모든 상임위에 증인으로 출석해야 하지만, 운영위만 나온다고 하더라도 의혹을 풀 수 있는 중요한 계기가 되지 않을까 생각한다”고 했다.