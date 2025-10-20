‘어른 없는 사회’ 주제…세대 간 공감·책임 가치 탐구 “완성된 어른은 없다…함께 성장하며 배우는 존재”

[헤럴드경제=박성준 기자] 교보생명의 공익재단인 교보교육재단은 지난 17일 서울 종로구 교보생명빌딩 대산홀에서 ‘2025 교육 심포지엄’을 성황리에 개최했다고 20일 밝혔다.

이번 심포지엄의 주제는 ‘어른 없는 사회: 불안의 시대, 어른다움의 길을 묻다’이다. 불확실한 시대에 미래 세대에게 긍정적인 영향을 주는 좋은 어른의 의미를 함께 고민하고, 완벽하진 않지만 책임을 다하는 ‘어른 지망생’의 자세를 모색하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 교수, 교사, 학생 등 300여명이 참석한 가운데 총 3부로 진행됐다. 1부에서는 엄성우 서울대 윤리교육과 교수가 ‘어른 지망생을 위한 커스터마이징 안내서’라는 주제로 발표를 진행했다. 그는 “완성된 어른은 존재하지 않는다”라며 “아이와 부모, 교사 모두 평생 배우고 성장하는 이들이고 세대 간 소통을 통해 어른이 되는 길을 함께 모색해야 한다”고 강조했다.

이어 김찬호 성공회대학교 교양학부 초빙교수는 ‘꼰대의 탄생: 이해 없이 끊어진 관계의 사회학’ 발표를 진행했으며, 꼰대라는 단어의 사회학적 의미를 분석하고, 세대 간 관계 회복 방안을 제시했다. 어른이 줄어드는 까닭을 초고령화와 기술혁신, 젊음 숭배 등에서 찾은 그는 모범이 될 만한 어른의 유형과 함께 나잇값의 자격요건을 제시했다.

1부와 2부 사이에는 제21회 한국대중음악상 ‘최우수 포크 음반’ 수상팀인 듀오 여유·설빈의 미니 콘서트가 열렸다. 정형화되지 않은 길을 걸어온 경험을 바탕으로 삶의 다양성을 존중하고 축복하자는 메시지를 전했다.

이어 2부에서는 어른을 바라보는 청년의 시각과 더불어 어른의 사회적 조건에 대한 논의가 이어졌다. 김미소 듣는연구소협동조합 연구원은 ‘청년들이 그리는 어른의 초상’ 주제 발표를 청년들이 어른이라는 존재를 어떻게 경험하고 갈망하는지 탐구했다. 정민승 한국방송통신대 교육학과 교수는 ‘소문자 어른의 탄생 조건: 관계, 책임, 그리고 교육’의 제목으로 발표를 진행했다.

이날 행사장에는 다양한 참여형 이벤트도 마련돼 참가자들의 큰 호응을 얻었다. 심포지엄에 참석한 대학생 박 씨는 “어른이라는 말이 너무 어렵고 멀게만 느껴졌는데, 이번 심포지엄을 통해 나도 충분히 좋은 어른이 될 수 있다는 가능성을 발견했다”고 심포지엄 소감을 전했다.

최화정 교보교육재단 이사장은 “오늘을 살아가는 이들에게 좋은 어른의 존재가치와 자기성찰에 대한 시대적 메시지를 전달하고자 마련됐다”면서 “앞으로도 우리 사회에 필요한 교육 기획을 통해 재단의 역할과 존재감을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

교보교육재단은 ‘교육은 곧 참사람 육성’이라는 가치를 구현하기 위해 매년 교육 심포지엄을 개최하고 있다. 다양한 분야의 전문가들이 지식과 경험을 공유하고 우리 교육이 나아갈 방향을 모색한다.