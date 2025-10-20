남은 달러 예수금, 하루 자동 투자로 연 3.75% 수익 가능 사이보스·크레온 통해 신청…24시간 매도·자동 재투자 지원

[헤럴드경제=신동윤 기자] 대신증권은 자사 거래 플랫폼인 사이보스와 크레온(MTS·HTS)에 ‘외화 환매조건부채권(RP) 자동 매수 서비스’를 도입했다고 20일 밝혔다.

이 서비스는 미국 달러로 주식에 투자하는 고객이 남은 달러 예수금을 자동으로 RP에 투자할 수 있도록 지원하는 것이 특징이다.

자동으로 투자되는 미국 달러 RP의 금리는 연 3.75%(세전 기준)로, 자동 재투자 기간은 7일이다. 자동 매수된 RP는 24시간 매도할 수 있어, 고객이 필요 시 달러 자금을 자유롭게 회수 및 운용할 수 있다.

서비스는 대신증권 외화증권매매상품 계좌 내 달러 예수금을 활용하며, 매 영업일 오후 4시에 최소 1달러에서 최대 10만달러까지 자동 매수가 이뤄진다. 신청은 대신증권 모바일트레이딩시스템(MTS)·홈트레이딩시스템(HTS)을 통해 가능하다.

김은수 대신증권 플랫폼솔루션부장은 “최근 미국주식 투자 증가로 달러 예수금이 늘어나고 있어, 이를 효율적으로 운용하는 니즈가 커지고 있다”며 “이번 서비스는 잔여 달러를 자동으로 RP에 투자해 유휴자금을 효율적으로 관리할 수 있도록 기획됐다”고 말했다.

자세한 내용은 대신증권 금융지원센터에서 확인할 수 있다.