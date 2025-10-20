인공지능 투자 ‘공모펀드’ 중 수익률 1위

[헤럴드경제=신주희 기자] 한국투자신탁운용은 한국투자글로벌AI&반도체TOP10 펀드가 인공지능(AI)에 투자하는 공모펀드 중 1년 수익률 1위를 차지했다고 20일 밝혔다.

17일 에프앤가이드에 따르면 한국투자글로벌AI&반도체TOP10 펀드USD(A-e클래스)는 해외주식형 정보기술(IT) 섹터에서 1년 55.30%를 기록해 동일 유형 펀드 중 1위에 자리했다. 같은 기간 동일 유형 펀드 수익률 평균인 28.52%를 26.78%포인트 상회한 셈이다. 6개월 기준 수익률을 비교해도 압도적이다. 해당 기간 한국투자글로벌AI&반도체TOP10 펀드USD(A-e클래스)의 수익률은 67.47%로 같은 기간 동일 유형 펀드 수익률 평균인 41.49%을 크게 상회했다.

한국투자글로벌AI&반도체TOP10 펀드는 글로벌 인공지능(AI)과 반도체 산업을 주도하는 대표기업 10개 종목에 집중투자하는 상품이다. 해당 펀드는 보유 달러화(USD)로 직접 투자할 수 있는 USD형 외에도 투자 목적에 따라 환율 변동 위험을 헤지하는 환헤지형(H)과 환율 수익률까지 반영하는 환노출형(UH)으로도 출시됐다. 시리즈 전체 운용순자산액은 6627억원으로 상품명에 ‘AI’를 키워드로 가진 국내 출시 공모펀드 중 가장 큰 규모다.

지난 1일 기준 편입종목 상위권에는 ▷엔비디아(9.48%) ▷TSMC(8.66%) ▷알파벳(구글) (8.46%) ▷브로드컴(8.28%) ▷메타(7.79%) ▷SK하이닉스(6.90%) ▷아마존(6.70%) ▷마이크로소프트(6.51%) ▷테슬라(5.87%) ▷ARM(5.51%)이 포함돼 있다.

최민규 한국투자신탁운용 글로벌주식운용 담당은 “올해 2분기 빅테크 기업의 실적 발표에 따르면 대부분의 기업이 컨센서스를 상회했다”며 “특히 AI가 주 사업 부문에 기여해 다수 기업이 두 자릿수 매출 성장을 기록했고 기업별 매출 성장률 수치는 AI 수익화 능력에 비례했다”고 설명했다.

이어 “글로벌 빅테크 기업은 자본력을 바탕으로 AI 인프라 투자(CAPEX)를 계속해서 확대하고 있다”며 “동시에 수십 억 명의 빅테크 서비스 사용자가 데이터를 생산하고 세계 최고의 AI 인재를 채용해 좋은 알고리즘 개발을 지속하는 등 선순환 구조를 이루고 있어 해당 기업들의 AI 및 반도체 산업에 대한 독점은 지속될 것으로 분석된다”고 전했다.

한국투자글로벌AI&반도체TOP10 펀드 시리즈는 현재 교보생명, 교보증권, 국민은행, 농협은행, 미래에셋증권, 삼성생명, 삼성증권, 삼성화재해상보험, 신한투자증권, 우리은행, 유안타증권, 카카오페이증권, 하나은행, 하나증권, 한국투자증권, 한국포스증권, 한화투자증권, 현대차증권, KB증권, NH투자증권, SK증권에서 가입할 수 있다.

한국투자글로벌AI&반도체TOP10 펀드는 실적배당형 상품으로 과거의 수익률이 미래의 성과를 보장하지 않으며 운용결과에 따라 원금손실이 발생할 수 있다.