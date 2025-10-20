관광공사 데이터랩 신용카드-SNS분석

[헤럴드경제=함영훈 기자] 외국인들의 국내 여행중 음식소비가 ‘한국인의 일상 속 K-푸드’로 확장되고 있는 것으로 나타났다.

떡과 국수, 감자탕이 예상밖으로 큰 인기를 얻었고, 아이스크림, 와플 등 외국인들이 자기 고국에서 많이 접할수 있는 간식들을 한국에 와서 많이 찾는 ‘예상치 못한’ 흐름도 감지됐다.

한국관광공사는 2018년부터 2025년 7월까지 외국인 신용카드 소비 건수 데이터를 분석한 결과, 국수·만두(55.2%), 감자탕(44.0%)이 2025년 7월 기준으로 전년 동기 대비 가장 높은 성장률을 보인 메뉴로 나타났다.

전통 간식 부문에선 소셜미디어 확산과 함께 재조명되면서 떡·한과에 대한 소비가 76.9% 성장했다.

특히, 해외 SNS에서 유행한 ‘꿀떡 시리얼’은 30만 건 이상의 ‘좋아요’를 기록하며 국내 기업의 신제품 출시로 이어지기도 했다.

2024년 잠재 방한 여행객 조사에선 외국인이 한국 방문 시 가장 하고 싶은 활동은 ‘맛집 투어(15.7%)’로 나타났다.

성장률이 가장 높은 메뉴들 중에는 외국인들이 자국에서 흔히 접할수 있는 아이스크림(35.0%), 와플·크로플(25.5%)도 포함돼 있다.

외국인들 사이엔 농담 처럼 ‘파리 현지 빵 보다 한국 브랜드 파리OOO 빵이 더 맛있다’는 말이 설왕설래 되기도 한다.

올해 1월부터 7월까지 카페는 전년동기대비 29.5% 성장한 890만 건, 베이커리는 36.2% 증가한 300만 건, 햄버거 패스트푸드는 38.2% 늘어난 230만 건 순으로 결제 건수가 많았다.

서양 또는 일찌기 서양과 교류했던 아시아지역에 더 널리 퍼져 있는 음식이지만, 한국지역 특산물 토핑 등 ‘한국식 변주’가 새로운 경험을 제공했다고 관광공사는 분석했다. 햄버거 결제의 경우 상위 10개 브랜드 중 6개가 국내 프랜차이즈였다.

편의점 또한 진화하고 있다. 단순히 접근성 높은 쇼핑 장소가 아니라 라면부터 간식까지 고를 수 있는 ‘여행 메뉴판’으로 인식된다.

소셜 분석(2023.1월~2025. 7월) 결과, 편의점 관련 게시물의 40.1%가 음식과 연결되어 있었으며, 주요 키워드는 라면(14.1%), 커피(10.5%), 과자(7.0%)다. 실제 2025년 1월부터 7월까지 편의점 카드 결제 건수는 약 1300만 건으로 K-푸드 업종 중 가장 많은 숫자이다.

관광공사 이미숙 관광데이터전략팀장은 “최신 트렌드가 전 세계적으로 실시간 공유되면서 한국인의 일상이 외국인에게 새로운 경험으로 확산되고, 다시 한국인에게 영향을 미치는 상호작용이 관광업계에도 뚜렷하게 나타나고 있다.”라며, “공사는 이러한 변화를 선제적으로 포착해 관광정책 및 인바운드 마케팅 수립 등에 적극 반영할 예정”이라고 밝혔다.