9월 19일 오픈…방문자 수 120만명 기록 오늘 ‘무신사 스토어’도 열어…K-패션 소개

[헤럴드경제=강승연 기자] 무신사가 지난달 중국 최대 전자상거래 플랫폼 티몰(Tmall)에 연 자체 캐주얼웨어 브랜드 ‘무신사 스탠다드’의 플래그십 스토어가 호응을 얻으며 안착했다고 20일 밝혔다.

무신사 스탠다드 플래그십 스토어는 오픈 2주(9월 19일~10월 3일) 만에 거래액 5억원을 돌파했다. 같은 기간 방문자 수(UV)는 120만을 기록했다. 구매자의 80% 이상이 MZ세대 소비층으로 분석됐다.

국내에서 이미 확인된 중국 소비자 수요를 기반으로 구성한 현지 맞춤형 상품 전략이 주효했다는 분석이다. 올해 상반기 서울 강남, 명동, 성수, 한남, 홍대 등 외국인 특화 매장 5곳의 중국인 관광객 거래액은 전년 동기 대비 120% 증가했다. 10~20대가 40%로 비중이 가장 크다.

현지 물류 및 배송 체계를 구축해 중국 고객들의 배송 편의성과 신뢰도를 높인 점도 영향을 미쳤다. 무신사는 중국 현지에서 주문 후 48시간 이내에 신상품과 인기 품목을 안전하게 배송하고 있다.

무신사는 이날 티몰에 ‘무신사 플래그십 스토어’를 정식 오픈하며 K-패션의 중국 시장 확산 모멘텀을 이어간다는 계획이다. 스토어에는 기준, 노앙, 루에브르, 오소이, 파인드카푸어 등을 포함한 20여 개 무신사 파트너 브랜드가 입점했다. 연내 입점 브랜드를 50여개까지 확대할 예정이다.

파트너 브랜드와 함께 라이브 커머스를 활용한 현지 고객 소통도 강화한다. 국내에서 축적한 자체 콘텐츠 제작 역량을 바탕으로 중국 인플루언서 ‘왕홍’과 협업해 다양한 라이브 콘텐츠를 선보인다.

무신사 관계자는 “무신사 스탠다드는 티몰 플래그십 스토어를 통해 현재 상하이, 베이징, 광둥성 등 중국 주요 대도시에서 빠르게 인지도를 높이며 중국 진출의 포문을 성공적으로 열었다”라며 “티몰 무신사 스토어는 한국의 독창적인 디자이너 브랜드와 현지 젊은 세대를 연결하는 가교 역할을 할 것”이라고 말했다.