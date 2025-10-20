S-PCM사업 매출, 작년 152억→올해 상반기 누적 231억 급증 10월부터 스마트폰 플래그십 모델에 S-PCM 공급시작 7월에는 웨이퍼 타입도 생산·공급 S-PCM 통해 차별화된 경쟁력을 확보 신기술 개발과 사업 다각화로 성장 가속화

[헤럴드경제=신동윤 기자] 아이티엠반도체가 올해 10월부터 국내 글로벌 스마트폰 제조사의 플래그십 모델에 배터리 보호회로 ‘S-PCM(System In Package-Protection Circuit Module)’을 본격 공급하기 시작했다고 20일 밝혔다.

이차전지 보호회로 기술을 보유한 아이티엠반도체는 소형·고효율·고안정성을 구현한 S-PCM을 개발해 스마트폰용으로 양산하고 있다. 이번 공급 개시로 올 하반기 및 내년 실적이 큰 폭으로 상승할 것으로 기대된다.

S-PCM은 보호회로를 초소형화하고 외부를 몰딩 처리한 제품이다. 기존 대비 크기를 대폭 줄이면서도 배터리 효율성과 안정성을 크게 향상시킨 것이 특징이다.

S-PCM사업은 2023년 개발 완료 이후 고객 요구에 맞춰 지속적인 업그레이드를 거듭해 왔다. 그 결과, 2024년 한 해 동안 152억원의 매출을 기록했으며, 올해 상반기 누적 매출은 이미 231억원에 달했다.

또 아이티엠반도체는 올해 7월부터 두 번 접는 스마트폰용 웨이퍼 타입 배터리 보호회로 생산에도 성공해 이미 납품을 시작했다. 이 웨이퍼 타입 보호회로는 스마트폰에 들어가는 초소형 제품으로 S-PCM 제품 중 하나다.

회사는 플래그십 모델 공급 시작을 계기로 연말까지 S-PCM 물량이 크게 늘어날 것으로 전망하고 있다. 이를 위해 생산라인을 확대하고 품질관리를 강화하는 등 안정적인 공급체계를 구축 중이다.

나혁휘 아이티엠반도체 대표는 “S-PCM의 지속적인 기술 개발을 통해 차별화된 경쟁력을 확보하고 있다”며 “앞으로도 신기술 개발과 사업 다각화를 통해 매출 성장과 수익성 개선을 이어가겠다”고 말했다.