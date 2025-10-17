신협 헤럴드머니페스타 부스 운영 광복 80주년 맞이 ‘독도사랑적금’ 소개 예금자보호 한도 1억원 상향 퀴즈 “교과서에서 새롭게 업데이트 된 내용” 정답 맞히면 신협 굿즈 증정 이벤트

[헤럴드경제=정호원 기자] “퀴즈 두 가지 나갑니다. 광복 80주년을 맞아 신협이 독도를 비롯한 국가 유산을 보호하는 취지로 출시한 사회공헌형 금융상품은 무엇인가요?”

17일 서울 코엑스 그랜드볼룸에서 열린 ‘헤럴드 머니페스타 2025’ 행사장 내 신협 부스에서는 퀴즈쇼가 한창이었다. 현장 참가자들은 QR코드를 통해 구글 폼에 접속해 정답을 제출하면 신협의 시그니처 캐릭터 ‘어부바’ 굿즈를 받을 수 있었다.

정답을 맞히는 간단한 퀴즈였지만, 부스 곳곳에서는 자연스레 ‘팀전’이 펼쳐졌다. “그림이 힌트입니다”라는 안내에 고개를 들어보니 부스 정면에 커다란 ‘독도’ 그림이 걸려 있었다. 참가자들은 금세 정답을 알아채며 환한 미소를 지었다.

정답은 ‘독도사랑적금’이었다. 이 상품은 월 100만원 한도로 12개월간 납입할 수 있으며, 기본금리 3.9%를 제공한다. 만기 시 적립금의 1%가 신협사회공헌재단을 통해 국가 유산 보호 기금으로 기부된다. 시중 은행 예적금 금리가 2%대에 머무는 저금리 시대에, 3% 후반대 금리 혜택과 사회공헌 효과를 동시에 누릴 수 있는 상품이다.

곧이어 두 번째 퀴즈가 이어졌다. “9월 1일부터 예금자보호 한도가 상향됐는데, 신협 예금은 1인당 한 신협 기준으로 원금과 이자를 합쳐 최대 얼마까지 보호될까요?” 한 고등학교 2학년 여학생은 자신 있게 친구들에게 정답을 말했다. “이건 알고 있는 거야! 정답은 1억원!”

정답을 어떻게 알았는지 묻자, 학생은 “교과서에는 아직 5000만원으로 나와 있었는데 뉴스에서 1억원으로 바뀌었다는 보도를 봤다”며 “선생님도 수업 시간에 정정할 부분이라고 알려주셔서 확실히 알고 있었다”고 말했다.

부스에서는 ‘모아모아통장’ 가입 이벤트도 함께 진행됐다. 신규 고객이 입출금 통장 ‘모아모아통장’에 가입하면 ‘어부바 저금통’을 선물했다. 모아모아통장은 50만원 이하 예치 시 기본금리 3.5%에 신규가입시 1%포인트 우대이율을 적용해 최대 4.5% 금리 혜택을 제공하는 입출금 통장이다. 만 17세 이상의 개인이라면 누구나 신협의 모바일뱅킹 앱 ‘온(ON)뱅크’ 또는 ‘리온브랜치’를 통해 1인 1계좌로 가입할 수 있다.