인터넷전문은행 3사, 행사장 부스 차려 카카오뱅크, ‘우리아이통장’ 부스 운영 케이뱅크 앱테크…토스 포토부스 인기

[헤럴드경제=김벼리 기자] “와, 쬬르디다!”

17일 강남구 삼성동 코엑스 ‘헤럴드머니페스타 2025’ 행사장에 마련된 카카오뱅크 부스에는 행사장을 찾은 분당경영고 학생들로 붐볐다. 이들은 카카오 부스에서 제공하는 카카오 캐릭터 쬬르디 미니 키링이 무작위로 들어있는 굿즈(기획상품)를 뜯어보며 함박웃음을 지었다.

16~17일 열린 ‘헤럴드머니페스타 2025’ 인터넷전문은행 3사 부스는 남녀노소 할 것 없이 다양한 연령대의 관람객들로 북적였다.

카카오뱅크는 카카오의 대표 캐릭터 ‘춘식이’ 모형을 앞세워 부스를 구성했다. 춘식이 캐릭터 팬이라고 자신을 소개한 40대 여성 김모 씨는 카카오뱅크 부스에서 춘식이와 함께 사진을 찍고 기념품을 받아 갔다.

카카오뱅크 부스에는 ‘우리아이통장’과 ‘우리아이적금’에 대한 소개도 담겼다. 카카오뱅크가 지난달 출시한 두 상품은 미성년 자녀 명의로 부모가 만들 수 있는 것이 특징이다. 하루 평균 4000명이 두 상품을 찾으며 최근 누적 10만 명을 넘겼다.

‘우리아이통장’은 0세부터 만 16세 이하 자녀를 대상으로 법정대리인인 부모가 휴대전화로 만들 수 있다. 별도의 서류 제출 없이 대화형 인터페이스로 구성된 ‘쬬르디’ 챗봇을 통해 가입할 수 있다. 특히, 부모가 동시에 자녀의 계좌 내역을 함께 확인할 수 있도록 했다. 자녀를 향한 메시지도 남길 수 있다.

‘우리아이적금’은 기본금리 연 3%에 자동이체를 설정하면 추가 4%포인트를 더해 최고 연 7%의 금리를 제공한다. 가입 기간은 12개월이다. 매월 최대 20만원까지 낼 수 있다. 만기일에 자녀 나이가 만 18세 미만이면 자동 연장 기능도 제공한다.

케이뱅크는 부스에서 ‘돈나무 키우기’과 ‘데굴데굴 농장’ 등 앱테크(앱을 통한 재테크) 관련 콘텐츠들을 선보였다.

지난해 출시한 ‘돈나무 키우기’는 케이뱅크의 대표적인 앱테크 콘텐츠다. ‘돈나무 키우기’는 케이뱅크 앱에서 가상의 나무를 키우면서 단계별로 현금을 보상으로 받는 게임이다. 최종 단계를 마치면 최소 200원에서 최대 10만원까지 무작위로 현금을 제공한다.

‘데굴데굴 농장’은 지난 8월 출시했다. ‘데굴데굴 농장’은 게임형 자유적금 상품이다. 6개월 또는 1년간 월 최대 1000만원까지 자유롭게 입금할 수 있다. 기본 금리는 2.5% 수준이다. 매월 이자를 지급하는 ‘월이자 지급식’ 구조다. 고객이 저축할 때마다 과일을 심어 자신만의 농장을 키울 수 있는 콘텐츠도 제공한다. 납입액에 따라 다양한 과일을 심을 수 있다. 또한 적금을 중도해지하더라도 이미 받은 이자에는 중도해지 금리가 적용되지 않아 고객의 실질적인 이자 혜택이 보장된다.

토스뱅크는 관람객들을 위한 즐길 거리에 초점을 맞췄다. 부스 내부에 포토부스를 설치해 관람객들이 토스뱅크와 추억을 사진으로 남길 수 있게 했다. 사진에는 ‘이전으로 돌아갈 수 없는 새로운 은행 경험, 토스뱅크’라는 문구가 담겼다. 관람객들은 사진을 찍기 위해 부스 앞에 길게 줄을 서기도 했다.

토스뱅크는 최근 10대 등 젊은층을 겨냥한 마케팅을 강화하고 있다. 잠재적 고객을 미리 확보해 미래 성장 동력을 확보하기 위한 차원이다.

대표적인 상품이 ‘아이서비스’다. 아이서비스는 아이 통장, 아이 적금, 아이 체크카드, 이자 받는 저금통까지 아우르는 아이 전용 금융 서비스다.

부모가 직접 자녀 계좌를 개설하고 관리할 수 있을 뿐 아니라, 자녀가 스스로 금융생활을 경험하도록 설계했다.

특히, 토스뱅크는 인터넷전문은행 중 처음으로 부모가 미성년 자녀 명의 계좌를 비대면으로 개설할 수 있도록 했다. 0세부터 16세까지 자녀를 둔 부모는 영업점 방문이나 복잡한 서류 제출 없이, 서류 확인 절차도 자동화해 앱에서 간편하게 통장 개설, 적금 가입, 체크카드 발급을 할 수 있다.