16~17일 헤럴드머니페스타 2025서 유튜브 채널 ‘부동산360’ 구독 이벤트 금열쇠·금수저·골드코인 등 경품 추첨

[헤럴드경제=신혜원·윤성현 기자] “치열한 경쟁률을 뚫고 당첨돼서 너무 기쁩니다. 원래 당첨되면 바로 현금화하려고 했는데 기념이기도 하고, 요즘 금값이 날마다 올라 묵혀둘까합니다.” (1등 상품 금 한돈 당첨자 40대 여성 A씨)

16~17일 서울 강남구 삼성동 코엑스 그랜드볼룸에서 열린 ‘헤럴드머니페스타 2025’의 부동산360 홍보 부스에는 연일 고공행진하는 금값으로 인한 ‘금테크 열풍’을 방증하듯 경품 추첨 이벤트에 참여하기 위한 방문객들이 줄을 지었다. 부동산360은 헤럴드경제의 부동산 투자·재테크 전문 유튜브 채널로, 시장·건설산업 동향, 부동산 정책, 개발 정보 등 부동산에 대한 콘텐츠를 제공한다.

헤럴드경제가 마련한 부동산360 부스에서는 유튜브 채널을 구독 후 인증하면 경품 추첨 기회가 주어지는 캡슐뽑기 이벤트를 진행했다. 상품은 ▷1등 금열쇠(한돈) ▷2등 금수저(0.5g) ▷3등 골드코인(0.1g) ▷4등 재테크 도서 ▷참가상 금화 초콜릿 등으로 구성됐다.

첫날인 16일부터 1~3등 수상자가 모두 탄생했고, 특히 1등 캡슐이 나오자 현장에선 환호성이 터져 나왔다. 남녀노소 가릴 것 없이 부동산360 부스 앞에 줄을 길게 늘어선 이들은 알짜 부동산 정보와 금 한돈 응모라는 일석이조의 기회를 누렸다.

둘째날 2등 캡슐을 뽑은 70대 백모 씨는 “은퇴한 지 오래라 부동산 투자를 하고 있어서 부동산360이 뭔지 보려고 부스에 방문했는데 금수저에 당첨돼 횡재한 기분”이라며 “헤럴드머니페스타 부동산 관련 세미나에서 정보도 얻고 상품까지 받을 수 있어 너무 기쁘다”고 했다.

부동산360 부스 담당자는 “요즘 금이 인기라 행사 참여자들이 끊임없이 방문했고, 부동산360 유튜브 채널 구독 인증만 하면 바로 응모할 수 있어 참여도가 높았다”며 “1등 상품인 금 한돈을 준비할 때만 해도 80만원 초반 수준이었는데 오늘자로 90만원으로 치솟았다”고 말했다.

한편 올해로 제2회를 맞이한 ‘헤럴드머니페스타’는 ‘웰스 내비게이션’(Wealth Navigation·부의 세계로 가는 지름길)이란 주제로 16~17일 개최됐다. 부동산·자산관리·주식·가상자산·대체투자 등 분야별 전문가의 23개 강연과 더불어 금융·건설·증권·보험 등 기업의 전시 부스 25개, 이벤트 부스 5개가 마련됐다.