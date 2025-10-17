기획재정부, 10월 최근 경제동향(그린북) 발표 카드 국내승인액 증가율 확대 소매판매에 긍정 “미국 관세부과에 따른 수출 둔화 우려” 유지

[헤럴드경제=양영경 기자] 생산·소비 등 주요 지표가 전반적인 개선 흐름을 보이면서 우리 경제가 상반기 부진에서 벗어났다는 정부의 진단이 나왔다. 다만, 건설투자 부진이 지속되는 가운데 미국 관세 부과에 따른 수출 둔화 우려는 여전한 것으로 평가됐다.

기획재정부는 17일 발간한 ‘최근 경제동향’(그린북) 10월호에서 “생산·소비 등 주요 지표가 월별 등락 가운데서도 전반적 개선 흐름을 보이며 상반기 부진에서 벗어나는 모습”이라고 밝혔다.

정부는 지난 8월호에서 약 7개월간 유지했던 ‘경기 하방 압력’ 표현을 삭제한 데 이어 지난달 ‘경기 회복에 긍정적 신호가 강화되는 모습’이라고 표현했다. 이달에는 ‘상반기 부진에서 벗어나는 모습’이라며 긍정 표현에 힘을 더했다.

생산·소비 지표가 월별로 들쑥날쑥한 흐름을 보이고 있지만 전반적으로는 개선세를 나타내고 있다는 판단이다. 8월 전산업 생산은 건설업(-6.1%), 서비스업(-0.7%)은 감소했으나 광공업(2.4%)이 증가하며 보합세를 나타냈다. 소매판매(-2.4%), 설비투자(-1.1%) 등도 줄었다.

앞서 기재부는 8월 소매판매 감소에 대해 ‘일시적인 조정’에 무게를 뒀다. 소비쿠폰 효과가 7월에 상당 부분 반영된 데다 상대적으로 늦은 추석으로 인해 8월 수요가 9월로 넘어간 영향도 크다고 본 것이다.

속보성 지표에 따르면 9월 국내 카드 승인액은 작년 같은 달보다 8.5% 증가했다. 올해 들어 가장 높은 증가율이다. 국산 승용차 내수 판매량 역시 18.1% 늘며 올해 최고치를 기록했다. 기재부는 이날 “9월 소매판매는 양호한 소비자심리지수와 카드 국내승인액 증가율 확대 등은 긍정적 요인”이라며 “다만 할인점 카드 승인액 감소 등은 부정적 요인으로 작용할 것”이라고 전망했다.

9월 서비스업 생산의 경우 온라인 매출액 증가와 일평균 주식거래대금이 증가한 점이 긍정적 요인이지만, 이동전화 번호이동자수 감소 등은 부정적인 요인으로 작용할 수 있다고 정부는 판단했다.

온라인 매출액은 1년 전보다 19.9% 증가했고, 일평균 주식거래대금은 19조2000억원으로 6월(22조4000억원) 이후 가장 컸다. 지난달 취업자는 1년 전보다 31만2000명 늘었다. 소비자물가지수는 석유류 가격 상승 전환 등으로 2.1% 상승했다.

정부는 이번 그린북에서도 “건설투자 회복 지연, 취약부문 중심 고용 애로, 미국 관세 부과에 따른 수출 둔화 우려가 지속되고 있다”는 진단은 유지했다. 대외 환경에 대해선 “글로벌 경제는 주요국 관세부과에 따른 통상환경 악화 등으로 국제금융시장 변동성 지속 및 교역·성장 둔화가 우려된다”고 평가했다.

정부는 “추경 신속 집행, 민생회복 소비쿠폰, 대규모 할인행사 등이 소비·지역경제 등 내수 활성화의 계기가 될 수 있도록 범정부 역량을 집중하겠다”며 “미국 관세부과에 따른 우리 기업 피해지원 등 통상 리스크 대응에 총력을 다하겠다”고 밝혔다.