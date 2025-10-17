[헤럴드경제=최원혁 기자] 독일 ‘국민마트’로 불리는 알디(ALDI)에서 자사 홈페이지에 ‘김치’를 ‘일본 김치’로 소개해 또 다시 논란이 일고 있다.

최근 이 업체는 ‘김치’를 ‘중국 김치’로 표기해 판매중인 것이 드러나 큰 논란이 된 바 있다.

17일 서경덕 성신여대 교수는 “논란이 된 후 독일에 거주하는 한인이 또 제보를 해 줬다”며 “확인해 보니 자사 홈피에 김치 레시피를 알려주며 ‘Japanisches Kimchi(일본 김치)’로 소개하고 있었다”고 밝혔다.

알디(ALDI)는 매출 45조 이상으로 독일 전체 유통 시장을 대표하는 초대형 마트 그룹이다. 독일 뿐만 아니라 프랑스, 스페인, 덴마크 등 유럽 여러 나라에 진출한 상황이다.

서 교수는 “2년 전 이 회사 김치 제품에 독일어(Original aus China)와 이탈리아어(Originale dalla Cina)로 ‘중국에서 기원’ 했다는 문구가 쓰여져 있어 항의 메일을 보내 이 문구는 없앴다”고 전했다.

그는 “현재 독일에 거주하는 한인들이 ‘중국 김치’와 ‘일본 김치’ 표기를 없애기 위해 항의 메일을 지속적으로 보내고 있다”고 덧붙였다.

또 “이런 상황이 지속된다면 유럽인들에게 자칫 김치가 중국 혹은 일본 음식인 양 오해를 불러 일으킬 수도 있기에 반드시 올바른 표기로 바꿔야만 할 것”이라고 강조했다.

아울러 서 교수는 “독일 한인들과 공조하여 반드시 시정해 보도록 하겠다”고 밝혔다.